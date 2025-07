Vincere Grande Fratello e Isola dei Famosi è un’impresa da pochissimi, e una di questi è Cristina Plevani, tornata in Italia da pochi giorni e da vincitrice. Portare a termine un’esperienza come quella in Honduras, poi, non è affatto cosa facile, e spesso i problemi più importanti si accusano proprio al ritorno alla vita ‘normale’, com’è accaduto anche a vari concorrenti di quest’ultima edizione, come Mario Adinolfi e Loredana Cannata. Anche Cristina Plevani ha però dovuto fare i conti, e ancora li fa, con i ‘postumi da Isola’, un reality fatto di forti privazioni, che hanno un importante impatto sul fisico.

Cristina Plevani dopo l'Isola dei Famosi: "Ecco perché ho accettato di partecipare"/ "Adinolfi? M'ha stupita"

Ospite a Pomeriggio 5, nella puntata di oggi 11 luglio, Plevani ha raccontato le difficoltà alle quali ancora sta facendo fronte dopo l’Isola dei Famosi 2025: “Come sto? Sto bene ma dormo poco e male. – E ha aggiunto – mi sta passando l’herpes, avevo tagli e vesciche sulla bocca e mangio, sto mangiando tanto.”

Raccontando ancora dell’esperienza appena conclusa all’Isola dei Famosi 2025, Cristina ha raccontato un retroscena: “Sono entrata che non avevo voglia e non avevo idea di come sarebbe stato. Io volevo giocare, volevo essere leggera però poi sono stata tutto il contrario però e ce l’ho fatta.” Avrebbe, insomma, voluto vivere quest’esperienza in modo diverso, eppure, nonostante questo rammarico, è riuscita non solo a completare il percorso in Honduras, ma anche a conquistare la vittoria, battendo il favorito Mario Adinolfi. Ora Cristina si sta riappropriando della normalità della sua vita, seppur con qualche difficoltà fisica dettata proprio dalle privazioni vissute per mesi.