Cristina Plevani lancia la bomba: "So chi sarà il vincitore Isola dei famosi 2025". E fa il nome di un concorrente fortissimo.

Chi è secondo Cristina Plevani il vincitore dell’Isola dei Famosi 2025? L’ex concorrente del Grande Fratello che oggi è protagonista di questa 19ma edizione, ha le idee ben chiare su chi trionferà alle Honduras, e senza troppi peli sulla lingua fa il nome del naufrago secondo lei più bravo in assoluto. Di chi si tratta? Cristina non si fa problemi nel dire agli altri le cose come stanno, anzi, ha sempre confessato tutto quello che pensa a tutti senza remore e anche stavolta è piuttosto sicura del suo istinto.

Cristina Plevani ha ammesso che secondo lei, il vincitore de L’Isola dei Famosi 2025 sarà Mario Adinolfi. Il motivo? L’ex deputato sarebbe molto bravo ad inserirsi nelle dinamiche del gioco, con un comportamento perfetto durante il reality. In più, sarebbe colui che tra gli altri riesce a dissimulare meglio le fatiche di rimanere sull’isola diventando quindi un giocatore ad hoc. Con questo atteggiamento vincerà il programma di Canale 5? In effetti la Plevani non ha tutti i torti. Mario Adinolfi non si sottrae facilmente dalle sfide ma si mette sempre in gioco, come quando si è tagliato drasticamente barba e capelli o come quando ha nuotato da una boa all’altra.

Cristina Plevani fa il nome di Mario Adinolfi: è lui il vincitore Isola dei famosi 2025?

L’ex vincitrice del Grande Fratello Cristina Plevani ha avuto di recente una lunga conversazione con Mario Adinolfi, esprimendogli tutto il suo rispetto durante questo percorso nel reality condotto da Veronica Gentili: “Tu sei realmente il giocatore. A me danno della fredda e della cinica, ma alla fine sarò la più fessa perché la furba in questo gioco di sicuro non sono io“, ha detto al giornalista, “Arrivi sciallo sciallo in finale e te la vinci anche, godendo. Sai che se vinci sono ben contenta, però anche vederti rosicare non sarebbe male“, continua. In effetti Mario Adinolfi si sta rivelando un naufrago davvero forte, soprattutto di fronte ai suoi problemi di peso e alla fatica di fare le cose al pari degli altri.

Eppure è sempre attivo e capace di fare di tutto per non tirarsi indietro ed essere proiettato verso la vittoria: “Se perdo rosico...non mi proteggo con ‘si vorrei andare a casa”, spiega l’ex deputato a Cristina Plevani. Al momento, i candidati come vincitore dell’Isola dei Famosi 2025 sono 3: Mario Adinolfi, Cristina Plevani e Teresanna Pugliese. Chi riuscirà ad arrivare in finale? Scopriremo tutto nella puntata di mercoledì 25 giugno!