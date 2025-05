Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi che sta per iniziare su Canale5 con la conduzione di Veronica Gentili c’è anche Cristina Plevani, che non è nuova al mondo dello spettacolo, basti pensare che è stata la prima vincitrice del Grande Fratello, quello che contribuì a cambiare per sempre il volto del piccolo schermo. Sui canali social la donna ha deciso di raccontarsi svelando anche il perché abbia deciso di partecipare a un programma così duro dove si soffre la fame e lo stare in un ambiente ostile.

Cristina Plevani e il ricordo di Uomini e Donne/ Dal colpo di fulmine alla scelta: ecco com'è finita

“Dopo 25 anni era carino rimettersi in gioco” ha confessato la concorrente del reality show isolano, e il pubblico non vede l’ora di vedere quale tipo di apporto darà al programma insieme ai suoi tanti colleghi di avventura che spera di poter superare una sfida del genere senza troppe conseguenze dal punto di vista della salute.

Cristina Plevani contro Lino Giuliano al Grande Fratello 2024: "Stron*o, arrogante e ignorante"/ Lui replica!

Cristina Plevani di cosa avrà paura all’Isola dei Famosi? “Sono aracnofobica”

Non si contano le volte in cui nutrizionisti e medici dalle pagine dei vari settimanali hanno tuonato contro L’Isola dei Famosi, definito un programma per nulla educativo, che porta solo dei gravi danni alla salute dato che il corpo a un tratto non riceve più i soliti alimenti, viene stressato da cambi di temperatura repentini e chi ne ha più ne metta. Senza contare delle paure che ognuno ha. Infatti Cristina Plevani ha risposto anche a questo domanda: ma di cosa ha paura?

“Dei ragni. Sono aracnofobica” e poi ha aggiunto che potrebbe patire il freddo della notte, in contrapposizione del caldo afoso del giorno, con tanto di insetti a pungere a tutte le ore del giorno, e poi ha rassicurato tutti dicendo che se sta un giorno senza mangiare non patisce poi tanto. Peccato che in quella situazione potrebbe capitarle di patire la fame più a lungo, o di non vederla saziata a dovere. Le mancherà moltissimo il suo cane e prima di partire molto probabilmente si concederà una bella pizza. Intanto c’è già stato un boom sul reality show di Canale5.

Grande Fratello 2024, spunta la lista dei nuovi concorrenti/ Nel cast anche il pallavolista più bello