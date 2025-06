Cristina Plevani si è lasciata andare ad un racconto molto intimo e forte con i naufraghi all'Isola dei Famosi 2025: "Mi sono provata di tante cose"

Cristina Plevani si è resa protagonista di nuove ammissioni forti e toccanti sulla sua vita privata all’Isola dei Famosi 2025. Qualche settimana fa, la naufraga aveva spiazzato tutti dicendosi restia a creare rapporti duraturi per paura di soffrirne poi in caso di delusione. A poche ore dalla semifinale del reality, è tornata ad aprirsi, stavolta con i naufraghi, raccontando una parte di sé molto privata, che riguarda anche il suo passato.

“Io fin da bambina, non si parlava.” ha esordito Plevani in un momento intimo. “Se io vedevo un evento in casa, che poteva essere la sparatoria di mio papà, il suo arresto, le botte di mio papà a mia mamma, le urla delle loro litigate, quelle urla da bambina non sono mai uscite.”. La naufraga ha ammesso di aver difficoltà anche ad esprimere gioia: “io non sono esplosiva, sono implosiva, mi rimane dentro. Io affronto meglio il dolore che la felicità.”, ha ammesso.

Cristina Plevani si racconta all’Isola dei Famosi 2025: “Mi sono privata di tante cose”

Questo modo di vivere, questi pensieri spesso negativi sono diventati per lei un vero e proprio loop che l’hanno portata a privarsi di tante cose. Una scelta di vita che, su Cristina Plevani, ha poi avuto conseguenze importanti, come lei ha raccontato ai compagni naufraghi dell’Isola dei Famosi 2025: “Mi sono privata di tante cose che poi, di conseguenza, voleva dire rinunciare a lavori, rinunciare a vivere. Tante volte mi sono detta che non stavo vivendo, stavo sopravvivendo. E non credo a tal punto in me stessa da ambire ad altro.”. Ad incoraggiarla, dopo queste parole, ci ha pensato Mario Adinolfi: “Quest’Isola segna uno spartiacque, questo è un posto magico: c’è un prima e ci sarà un dopo.”, le ha detto, abbracciandola poi con affetto.

