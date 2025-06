Una sorta di incantesimo nefasto sembra aver colpito l’Isola dei Famosi 2025; gli autori staranno facendo gli scongiuri visti i copiosi ritiri e abbandoni che hanno caratterizzato questa edizione e che potrebbero essere tutt’altro che finiti. Anche Cristina Plevani potrebbe iscriversi alla lista di chi ha alzato bandiera bianca lasciando così incompiuta l’avventura in Honduras. Una settimana difficile per la storica vincitrice del Grande Fratello, una crisi che forse si lega alle lacrime dell’ultima puntata dove con toccante sincerità ha raccontato dei periodi difficili vissuti quando si ritrovò improvvisamente all’apice del successo.

Colpisce quanto accaduto proprio qualche giorno fa; Cristina Plevani si è defilata per raggiungere la battigia e lasciarsi andare ad un toccante pianto di sfogo. Tempestivo l’intervento di Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese che, colta la difficoltà emotiva del momento, hanno cercato di portare l’umore della concorrente dell’Isola dei Famosi il più in alto possibile. “Devi essere orgogliosa di quello che sei!”, le ha ribadito la conduttrice con l’ex tronista a fare da eco: “Devi essere te stessa, nel bene o nel male”. Lei, con voce rotta, si è limitata a dire: “Non piango mai così…”

Il tema alla base della settimana di crisi per Cristina Plevani sembra essere legato alle incomprensioni caratteriali all’Isola dei Famosi 2025; non è dunque la stanchezza per l’esperienza in Honduras a mettere in discussione la permanenza della storia vincitrice del Grande Fratello.

Ma quindi, Cristina Plevani si ritira dall’Isola dei Famosi 2025? Nella puntata di questa sera forse sarà tutto più chiaro e magari sarà proprio la naufraga a mettere a tacere coloro che quasi auspicano un suo ritiro per dinamiche di gioco. Forse l’umore non è ancora tornato al top e sicuramente Veronica Gentili cercherà di indagare sulla situazione anche per scongiurare l’ennesimo ritiro di questa edizione – in tal senso – poco fortunata.

