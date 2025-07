Cristina Plevani si rivede allo specchio in diretta all'Isola dei Famosi 2025 dopo 2 mesi senza: la reazione della naufraga non è felice

L’atteso ‘momento dello specchio’ è finalmente arrivato per i naufraghi finalisti dell’Isola dei Famosi 2025. Tutti i concorrenti hanno avuto l’occasione di vedere quanto sono cambiati in questi due mesi di privazioni in Honduras, e c’è chi è rimasto fortemente spiazzato, e non proprio in positivo, di fronte alla sua nuova immagine, com’è accaduto a Cristina Plevani.

Cristina Plevani delusa dal momento specchio all’Isola dei Famosi 2025: la reazione in diretta della naufraga

La naufraga, in lizza per il posto di vincitore dell’Isola dei Famosi 2025, si è rivista allo specchio dopo varie settimane, trovandosi troppo magra e, soprattutto, con troppa pelle in vista. “Ho la pelle molle, sono tutta pelle, sono magra!”, ha ammesso la concorrente, focalizzandosi soprattutto sul decolléte: “Avevo, una volta, un po’ di tette…”, ha fatto notare, trovando quella parte un po’ troppo asciutta. Veronica Gentili ha allora cercato di ironizzare, smorzando la delusione di Cristina con una battuta: “Ma quelle ce l’ha Pierpaolo, poi te le ridà quando torni”. Cristina ha continuato a sottolineare di trovarsi molto magra, ma ha ammesso di essere cambiata non solo fuori ma soprattutto dentro grazie a questa avventura. Cristina, infatti, ha abbattuto i suoi muri interiori ed è ora pronta a viversi pienamente ogni emozione.

