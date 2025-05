L’Isola dei Famosi è un reality show duro e c’è chi cerca di portare acqua al proprio mulino al fine di poter andare sempre più avanti con una riserva di energia da utilizzare per lo slancio finale, anche se almeno sulla carta tutto dovrebbe finire a metà luglio, ascolti permettendo. A svelare una particolarità di Dino Giarrusso ci ha pensato Cristina Plevani.

La vincitrice del primo Grande Fratello ha fatto notare come l’ex iena faccia le porzioni di cocco per il gruppo, arrivando ad accusar solo di tenersi i pezzi più grossi per sé: “È micidiale. I pezzi più grossi se li tiene”. Di questo Veronica Gentili parlerà nella prossima puntata del programma isolano?

Cristina Plevani e Patrizia Rossetti riflettono sul comportamento del naufrago

Soltanto nei giorni scorsi Dino Giarrusso ha avuto da ridire con quella che è, al momento, la naufraga più forte di tutti, ovvero Teresanna Pugliese, e nei prossimi giorni avrà modo di scontrarsi anche con Cristina Plevani (ha un compagno?) perché insieme a Patrizia Rossetti si è sfogata su un fatto che le è saltato all’occhio: il fatto che a quanto pare si tiene per sé i pezzi di cocco più grossi. La conduttrice le ha dato ragione dicendo che è arrivato apposta per fare le porzioni “per prendere quelle più grosse”.

Nuova puntata de L’Isola dei Famosi mercoledì sera con la conduzione di Veronica Gentili e la presenza dell’opinionista Simona Ventura e secondo le anticipazioni ci sarà nelle prossime ore uno scontro tra Mirko e Teresanna, e poi non si potrà non fare il punto della situazione con tutti questi ritiri. Entreranno finalmente nuovi concorrenti?