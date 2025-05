In queste prime settimane all’Isola dei Famosi 2025, Cristina Plevani si è esposta poco, preferendo concentrarsi sulla vita da naufraga che sull’istaurare rapporti e legami. Un atteggiamento che ha, in realtà, un motivo ben più profondo e spiazzante, che la concorrente ha deciso di raccontare sia in alcuni confessionali che in diretta su Canale 5.

“Io sono molto controllata e cerco di non lasciar andare le emozioni.”, ha esordito Plevani, spiegando poi i motivi di questa scelta. “Sembro fredda e distaccata, sono 25 anni che ho costruito questa maschera. Io non vorrei far vedere a nessuno come sono quando sono in casa mia. Sono concentrata a tenere un equilibrio mentale, senza picchi di emozioni, ma stare qui e più faticoso di quanto pensassi.”

L’Isola dei Famosi sta mettendo a dura prova la ‘maschera’ di Cristina Plevani, cosa che la naufraga non si aspettava. Ma perché rifiuta legami ed emozioni? “Io non amo le emozioni e non voglio lasciarmi andare alle emozioni, non voglio essere debole e non voglio essere vista debole. – ha spiegato in diretta su Canale 5 – Non lo sopporto, mi toglie le barriere che mi sono costruita e che qualcuno non comprende. Vivo la vita a discapito dei sentimenti, perché sono quella cosa che mi rendono fragile e mi fa perdere le difese che mi fanno affrontare la vita.” Pur essendo consapevole di sbagliare, Cristina ha ammesso di aver così trovato un equilibrio: “Perché lo faccio? Perché i legami a me fanno paura perché mi lasciano la paura di perdita e non la so gestire. Lasciare fuori i sentimenti non mi dà quell’obbligo di provare quelle paure.” ha ammesso, non senza difficoltà, all’Isola.