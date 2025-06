Cristina Plevani, a un passo dalla finale dell'Isola dei Famosi 2025, spiazza i compagni d'avventura facendo una rivelazione importante

È tempo di bilanci all’Isola dei Famosi 2025. A pochi giorni dalla finale di questa edizione, che non solo decreterà il vincitore ma segnerà anche l’addio dei concorrenti rimasti alla playa, i finalisti (e non) hanno parlato del percorso fatto in questi mesi, svelando qual è stato il momento più brutto e quello più bello vissuto in Honduras. A iniziare è stata Loredana Cannata, svelando che i suoi momenti cardine sono legati alle nomination: “Il momento più brutto quando sono finita in nomination, il più bello quando sono stata salvata dal televoto.” ha ammesso.

Ha invece spiazzato il gruppo Cristina Plevani. La naufraga, in queste settimane, non ha fatto mistero di aver messo su un’armatura, negli anni, per proteggersi dalle relazioni e dai sentimenti, per evitare di soffrire. Grazie all’Isola, le cose sono però cambiate in modo significativo, al punto da ammettere: “Il momento più bello è stato il compleanno, il più brutto emotivamente dovrà arrivare quando vi saluterò e questa cosa sarà finita.”

Confrontandosi con i compagni d’avventura, Cristina non ha fatto mistero che il pensiero di dover chiudere il suo percorso all’Isola dei Famosi 2025 e lasciare i compagni la spaventa: “Sto assaporando questa settimana come una chiusura, sto facendo il pieno di emozioni e sto cercando di elaborare il tutto. Strano a dirsi ma mi mancherete. – ha ammesso Plevani – Tornerò a casa con qualche scudo in meno, sarà difficile all’inizio.”. Altrettanto provata in vista della finale dell’Isola è apparsa Teresanna Pugliese che, in lacrime, ha dichiarato: “Sto elaborando tutto il percorso fatto. Ci sono stati momenti in cui ho avuto più paura e mi sono sentita sola. Sto vivendo una serena nostalgia.”. Un momento, dunque, di riflessione e malinconia per i naufraghi in gara.

