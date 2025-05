Finora ha preferito rimanere in disparte e non partecipare attivamente a dinamiche di gioco e scontri, ma nelle ultime ore Cristina Plevani ha deciso di dire la sua su Alessia Fabiani all’Isola dei Famosi 2025, affrontandola poi direttamente in un faccia a faccia.

“Io su Alessia mi ero fatta un’idea prima di entrare. Vedevo una donna forte e con le idee ben chiare. Qui sull’Isola invece ho visto una donna che deve avere il consenso degli altri.” ha esordito Plevani alle telecamere dell’Isola. Così ha sentenziato che “È come se ai miei occhi annullasse la sua personalità per avere la conferma di una persona forte qua sull’isola che è Mario (Adinolfi, ndr)”.

Cristina Plevani affronta Alessia Fabiani all’Isola dei Famosi 2025: “È furba!”

Dopo aver espresso quest’idea in confessionale, Cristina Plevani ha deciso di affrontare Alessia, dicendole apertamente ciò che pensa di lei: “A me sembra che il tuo metterti sotto l’ala di Mario ti toglie la tua personalità. Sembri costruita!” ha tuonato l’ex gieffina. Accuse che Fabiani ha però respinto: “Ho trovato un amico e una persona del tutto diversa da quello che mi aspettavo. La mia sete di stare con lui non è stare sotto l’ala. Io non sto giocando perché io voglio tornare a casa”, ha spiegato alla collega naufraga. Poi, più tardi in confessionale, Fabiani ha lanciato una stoccata proprio a Cristina Plevani: “Lei è stata furba dicendo che non ho personalità, perché la mia personalità è molto forte. A me piace andare un po’ dappertutto per capire cosa pensano i miei compagni.” Per l’ex letterina, insomma, quella nata con Mario Adinolfi è un’amicizia reale e non una strategia di gioco, cosa alla quale sembra tuttavia non credere Cristina, nonostante le spiegazioni di Alessia.

