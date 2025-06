Cristina Plevani torna a scagliarsi contro Dino Giarrusso dopo la lite furiosa avuta in diretta all'Isola dei Famosi 2025 (e Adinolfi si schiera)

È ormai una rottura definitiva tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani dopo l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi 2025. Il giornalista si è reso protagonista di una dichiarazione che ha scatenato non solo l’ira dell’ex gieffina, ma anche di Omar Fantini e dei presenti, che si sono schierati a favore di Plevani. Ora che i due gruppi si sono nuovamente divisi (e che Giarrusso si è salvato dalla possibile eliminazione), Cristina è tornata a scagliarsi contro di lui, in un’analisi fatta con Mario Adinolfi.

“È stato l’amaro della giornata, lo cancello Dino! – ha tuonato – Ha sparato una frase che, secondo me, neppure si rende conto.”. Plevani ha avuto allora pesanti critiche nei confronti del giornalista: “Anche un bambino delle elementari capirebbe, ma lui si sente superiore a tutti o, comunque, a chi non ha un titolo di studio, pensa te! Come se una persona non esistesse o non fosse degna di essere considerata da un’altra persona se non ha un titolo di studio.”, ha dichiarato.

Mario Adinolfi difende Cristina Plevani e critica Dino Giarrusso dopo la lite all’Isola dei Famosi 2025

Nonostante abbia creato con Dino Giarrusso un legame d’amicizia, anche Mario Adinolfi non ha potuto fare a meno di confermare che il giornalista ha effettivamente sbagliato: “Doveva frenare e scusarsi, invece non l’ha capito. – ha ammesso – È ancora peggio il problema: non ha colto il valore della persona, questo è tipico di chi è molto egoriferito. Comunque decide il pubblico.” ha concluso, augurandosi che l’amica, come ce l’ha fatta 25 anni fa al Grande Fratello, ce la faccia anche questa volta. “Comunque, come 25 anni fa, tu sei ancora qua”, ha sottolineato Adinolfi, in un gesto di incoraggiamento per Plevani che è un’evidente frecciatina all'(ex) amico Dino Giarrusso.

