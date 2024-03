Cristina Plevani stronca la vittoria di Perla Vatiero/ “Spessore zero, Beatrice la vera vincitrice”

Cristina Plevani, il commento contro la vittoria di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha vinto il Grande Fratello battendo Beatrice Luzzi al televoto che, invece, è arrivata seconda. Non tutti sono stati felici di questo risultato. La stampa ha stroncato il risultato ottenuto dall’ex partecipante di Temptation Island, ma anche molti vip si sono schierati dalla parte dell’attrice di Vivere. Tra loro anche Cristina Plevani, ex vincitrice della prima edizione del reality show.

“Premetto che l’ho visto solo tramite i link dei social, ma la vincitrice di questa edizione è Beatrice. Una donna che ha tenuto in piedi il reality, le dinamiche ruotavano intorno a lei. Una donna dalla dialettica impeccabile. Peccato che abbia vissuto con persone con le quali interagire non era per nulla semplice. Spessore zero, forse Varrese (nel bene e nel male). Nel premio è forse incluso uno Zanichelli?” ha dichiarato l’ex concorrente sui social.

Perla Vatiero: “Anche io pensavo avrebbe vinto Beatrice Luzzi”

Perla Vatiero, intervistata da Tv, Sorrisi e Canzoni, ha rotto il silenzio dopo la sua “discussa” vittoria al Grande Fratello. In molti hanno alluso al fatto che il suo trionfo fosse dovuto alla storia con Brunetti: “È una vittoria personale e di coppia. Vuoi o non vuoi la mia storia con Mirko ha conquistato il pubblico, ma non ero l’unica protagonista di questo amore. Penso che la gente mi abbia premiata perché in tanti si sono rivisti in me e nelle mie emozioni“.

La vincitrice ha poi ammesso: “Anche io pensavo che avrebbe vinto Beatrice. Si è messa tanto in gioco, nessuna come lei è rimasta così tanto a fuoco sulle dinamiche del reality. Oggi diciamo siamo in rapporti di… rispetto moderato (ride). Beatrice è una donna che provoca tanto. Ci siamo scontrate ma anche divertite“.

