Cristina Quaranta a rischio espulsione dalla casa del GF Vip?/ Fan indignati e…

Cristina Quaranta verrà espulsa dalla casa del Grande Fratello Vip? Durante una chiacchierata con Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Giaele De Donà, Cristina Quaranta aveva provato a spiegare come mai non andava d’accordo con Nikita Pelizon. Il tutto verterebbe intorno al modo continuo di sorridere di Nikita, che avrebbe innervosito Cristina, portandola a inasprire il loro rapporto. Per spiegarsi, Cristina ha usato una serie di parole offensive, per far capire come una risata non possa essere sempre una risposta sincera bensì una presa in giro, tra le parole usate da Cristina c’era anche “mong***ide” che ha scatenato l’ira degli utenti, che l’hanno presa come un vero e proprio insulto. Cristina Quaranta ha usato un termine per offendere e questo atteggiamento non è affatto piaciuto al pubblico.

Nelle scorse ore Cristina quaranta ha però avuto un crollo ed è scoppiata a piangere. Dopo la diretta, Cristina aveva discusso in modo animato con Sofia Giaele De Donà ma si era subito pentita per la reazione eccessiva che aveva avuto: “Ieri sera io non ti avrei nominato, se ci fossero state altre persone da nominare. Io mi aspettavo la tua Nomination, però avrei preferito che dicessi che ti sto sulle pa**e, lo avrei preferito. La cosa di Nikita… Io avrei preferito vederla andare a dire a Ginevra che aveva esagerato, piuttosto che abbracciare Giaele, dato che erano amiche”. Cristina è scoppiata in lacrime disperata assicurando agli altri di non nutrire antipatia nei confronti di Nikita.

Al Grande Fratello Vip tra Cristina Quaranta e Sofia Giaele De Donà sono volati stracci. Cristina ne ha dette di tutti i colori sulla coinquilina che ha persino minacciato di affogare: “Ha detto adesso mi infastidirà nei prossimi giorni. Io la affogo, ve lo dico. Ho detto ad Antonino che non la voglio più in stanza con noi, andasse nel suo ca**o di letto, non la voglio, voglio dormire”. Giaele aveva replicato a tono: “Mi hai nominato due volte di fila, stavolta hai detto che non sono diretta, la prossima mi nominerai perché secondo te sono stupida”.

In tanti si chiedono come andrà a finire questa storia e che direzione prenderà, dato che le due sembrano essere accanite rivali e non sembrano per nulla intenzionate a trovare un compromesso che le possa far serenamente convivere almeno per il tempo del Gf Vip. Cristina Quaranta per il momento sembra essere sempre in mezzo alle discussioni. Le sue reazioni esagerate hanno incontrato il favore negativo del pubblico. Cosa succederà?











