Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 7? Indizio social/ Patrizia Groppelli lascia

Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 7? L’indizio che non lascia dubbi

Arrivano nuovi aggiornamenti sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via dal prossimo lunedì 19 settembre. Numerosissimi i nomi che stanno circolando in queste settimane e, tra questi, c’è anche quello di Cristina Quaranta. Non è ancora stato ufficializzato dalle pagine social del reality, ma l’ex ragazza di Non è la Rai potrebbe essere uno dei concorrenti. L’indiscrezione, riportata anche da Biccy, è arrivata dalla pagina Instagram gfvipnews_ che ha sottolineato come sia stato un indizio social ad alimentare la curiosità.

“Cristina Quaranta è la vip misteriosa del 22°indizio pubblicato dal profilo ufficiale del #GFVIP. L’unica prova che fa pensare al suo nome è il tatuaggio a forma di stella sul suo piede che si intravede nel video” si legge sull’account della pagina, che non si è lasciato sfuggire il dettaglio nel video di presentazione del Grande Fratello Vip 7. Quel tatuaggio, dunque, potrebbe appartenere proprio alla showgirl, che sarebbe così pronta a varcare la Porta Rossa di Cinecittà.

Per una Cristina Quaranta pronta al Grande Fratello Vip 7, c’è una Patrizia Groppelli che invece ha deciso di non prendervi parte. IlSussidiario.net aveva scoperto in esclusiva il motivo della sua assenza, ora rivelato dalla diretta interessata con un lungo post condiviso su Instagram: “Mio padre ha avuto un problema di salute importante che oltre ad avermi parecchio destabilizzato ha richiesto molte delle mie energie . Ci sono state giornate fragilissime, specialmente da metà mese in poi“.

L’opinionista tv ha anche ammesso di essere stata presa in considerazione per il Grande Fratello Vip 7 e che i contatti con la produzione erano già avviati. Tuttavia le condizioni di salute del padre l’hanno spinta a desistere e a rimanere vicina alla famiglia: “Le notizie sulla mia partecipazione al grande fratello erano tutte vere! […] Non me la sono più sentita, e mi è dispiaciuto molto , ogni scelta comporta dolore ma non mi sarei mai perdonata di abbandonare la mia famiglia in un momento in cui è necessario restare uniti e aiutarci a vicenda“.

