Cristina Quaranta ancora contro Marco Bellavia al GF Vip: “L’avrei affogato”/ Web furioso: “Basta bullismo!”

Cristina Quaranta ci ricasca. Dopo il lungo discorso di Alfonso Signorini nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 2022 su Marco Bellavia e i pesanti provvedimenti disciplinari presi, – che hanno causato l’uscita di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci – la Quaranta commette ancora l’errore di giudicare Bellavia e spendere parole dure nei suoi riguardi. Lo fa proprio poco dopo la puntata, rendendosi protagonista di una frase che sta facendo il giro del web.

Cristina Quaranta ha raccontato ad alcuni compagni un episodio che riguarda Marco, finendo per ricadere nell’errore: “In piscina io mi sono girata e ho detto ‘ma allora sei proprio cretino’, si era attaccato ai miei capelli. Ma questo non è un atto di aggressività? Lui poi mi ha detto ‘no scusami Cri, sai mi sono fatto prendere dall’euforia’. Se fosse stato un altro te lo giuro Charlie lo avrei affogato, perché tu non ti puoi permettere di mettermi le mani addosso. Invece ho capito che era lui e non volevo sparare sulla croce rossa. Questa è la sensibilità delle persone.”

Cristina Quaranta scatena nuove polemiche dal popolo del web

Le parole di Cristina Quaranta hanno avuto un forte impatto sull’opinione pubblica, già scossa dall’atteggiamento degli gieffini nei confronti di Marco Bellavia. C’è chi allora, condividendo il video delle parole dell’ex ragazza di Non è la Rai, ha chiesto che questa pagina di bullismo arrivi alla fine: “Dopo la puntata ancora si permette di usare questo tipo di linguaggio. Come puoi tu parlare di SENSIBILITÀ quando in due frasi sei riuscita a dire ‘lo avrei affogato’ ‘non l’ho fatto solo perché era lui’. Davvero fate silenzio.”

CRISTINA.🙌🏼

Dopo la puntata ancora si permette di usare questo tipo di linguaggio.

Come puoi tu parlare di SENSIBILITÀ quando in due frasi sei riuscita a dire “lo avrei affogato”

“non l’ho fatto solo perche era lui”.

Davvero fate silenzio.#gfvip #gfvip7 #iostoconbellavia pic.twitter.com/HCLE3cFg7W — ✨SoleilStateOfMind✨ (@sunstateofmind_) October 4, 2022













