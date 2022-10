Cristina Quaranta asfalta Giaele “sei una zecca”/ “Se non vuoi Brad me lo prendo”

Cristina Quaranta contro Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 2022. Tutto nasce da una battuta di Orietta Berti che definisce la influencer come un’ape che va sui fiori più belli facendo riferimento ad Antonino Spinalbese. Proprio la ex velina di Striscia La Notizia prende la parola asfaltando la vippona: “Orietta ha parlato di lei come un’ape, ma più che un’ape sei una zecca. Devi stare nel tuo letto, non devi dividere il tuo letto con Antonino. Sei una zecca, sei vergognosa, tornatene nel tuo letto”.

Anche Gegia ha qualche dubbio sul comportamento di Giaele: “ma questo marito dove è Giaele? Oramai sono 40 giorni, ma dove è?” Quaranta: “Antonino non ti pensa proprio, toglitelo dalla testa”. Giaele però si difende chiamando in causa il comportamento di Antonino: “è anche lui che mi cerca, non è che sono io a fare tutto da sola, quindi vi assicuro che la cosa è reciproca”.

Cristina Quaranta ne ha ancora da dire a Giaele De Donà definita una zecca per il comportamento verso Antonino Spinalbese. “Quando Ginevra è uscito dalla casa lui era a pezzi. Ti sei intromessa, ma quando Antonino ha un problema viene da me a sfogarsi perchè c’è un’amicizia vera e pulita” – dice la ex velina di Striscia La Notizia. Non solo, la Quaranta precisa: “tu sei sposata, pensa a Brad, se non lo vuoi me lo prendo io che è milionario così smetto di fare la cameriera”.

Tanta delusione da parte di Giaele che dopo essere stata asfaltata dalla Quaranta si confronta con Antonino: “tu sei l’angelo della casa, possiamo dire che non faccio tutto io, ma dillo visto che comunque le cose le sai, sembra che sia solo io quella che ti cerca, che sono persa di te”.











