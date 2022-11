Cristina Quaranta attacca Antonino/ Sonia Bruganelli: “Sei più intelligente di così”

Antonino e Oriana: lo studio del GF Vip 2022 si divide

Ieri sera, durante la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 2022, si è parlato a lungo di Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. Dopo una repentina passione, ora tra loro i rapporti sono tesi e si parlano a stento. Per l’hair stylist Oriana è una bellissima donna ma la trova insensibile e superficiale: Antonino si è allontanato definitivamente da lei quando ha messo a confronto la mancanza che Spinlabese sente per sua figlia a quella che lei stessa prova per il suo cane. Nei giorni scorsi, Antonino è tornato a dire che forse, Ginevra Lamborghini, sarebbe la donna “a lui più idonea”. In puntata Oriana è scoppiata in lacrime, dichiarando di essere stata illusa da Antonino. Per Sonia Bruganelli Oriana è stata un’ottima attrice e interprete, perché non ha fatto altro che piangere.

Cristina Quaranta critica Antonino, la replica di Sonia Bruganelli

Ieri dopo la diretta anche Cristina Quaranta, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022, ha commentato la vicenda di Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli: “Gli uomini usano e poi scaricano…. Ma noi donne passiamo sempre per delle putt*ne! Senza parole”, ha scritto l’ex velina su Twitter. Un commento che ha stupito i fan del programma, visto che Cristina si era molto legata ad Antonino dentro la casa. In risposta ai molti commenti, Cristina ha ribadito: “Il messaggio che è passato non mi è piaciuto. Per un momento mi sono messa nei panni di Oriana e mi è dispiaciuto vederla così. Voglio bene ad Antonino… Spero veramente che Ginevra rientri nella casa anche solo per farlo ragionare”. Tra le risposte al tweet di Cristina Quaranta, anche il pungente commento di Sonia Bruganelli: “Dai Cristina, sei più intelligente di così. Questa cosa del sesso dove gli uomini sono predatori e le donne prede squalifica il genere femminile”.

