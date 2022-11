Cristina Quaranta attacca Marco Bellavia “La depressione è già finita?”/ “mi deve del scuse” e accusa…

Cristina Quaranta contro Marco Bellavia dopo il Grande Fratello Vip 2022

Cristina Quaranta non risparmia frecciatine a Marco Bellavia che, dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip 2022 ed essere tornato in studio ad ogni puntata. Ospite dell’ultima puntata di Casa Pipol, Cristina Quaranta torna a parlare della depressione di Marco Bellavia contro cui punta il dito. “La depressione di Marco è già finita? E’ durata solo due settimane?“, chiede l’ex ragazza di Non è la Rai. “Lui è entrato nella Casa ed aveva dei problemi e noi lo avevamo capito. Nel mio caso, però, Marco mi deve delle scuse“, ha aggiunto.

Cristina, poi, torna sulla propria posizione sul caso Marco Bellavia e ammette di aver detto di essere stata “una mer*a” insieme agli altri concorrenti pur non pensandolo. “Io ho detto in diretta nazionale che eravamo stati tutte delle merde ma perché in quel gioco si era un gruppo. Ma io non lo pensavo. Io nel mio caso non ho fatto bullismo nei confronti di Marco, ma da parte sua ho ricevuto dell’aggressività. Io non ho reagito perché sapevo che non stava bene. Io credo che lui sia entrato che già stava male, non si è ammalato al Grande Fratello”, ha aggiunto.

Cristina Quaranta e il caso del selfie con Marco Bellavia

Cristina Quaranta, poi, parla di quello che è accaduto con Marco Bellavia nello studio del Grande Fratello Vip 2022 svelando nuovi dettagli. “Quando sono andata in studio, prima della puntata, Marco ci ha provato con me: sempre con questa scusa di toccare per cercare una rassicurazione”, ha svelato la Quaranta.

Poi ha concluso: “Ma io non gli ho dato adito perché io prima vorrei che mi chiedesse scusa. Ma finché non mi farà delle scuse io non mi farò le fotine con lui eccetera. Io non ho mai bullizzato Marco Bellavia, quindi è lui che mi deve delle scuse per quello che mi ha fatto”.

