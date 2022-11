Cristina Quaranta: “Bellavia? Con me atteggiamenti non idonei non andati in onda”/ Poi l’accusa choc a Giaele

Cristina Quaranta su Marco Bellavia: “Al GF Vip con me atteggiamenti non idonei che non sono andati in onda”

Cristina Quaranta ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi durante la quale ha fatto rivelazioni molto forti e pesanti accuse ad alcuni dei suoi ex coinquilini del Grande Fratello Vip 2022. Dopo le dichiarazioni choc su Nikita Pelizon, Cristina torna a parlare anche del caso Bellavia, rivelando un retroscena mai svelato.

“Non cambio linea su nessuno. Partiamo da Marco Bellavia. Fin dall’inizio ho detto che era lì per fare il “pierre” e il finto simpatico per riallacciare i rapporti con il mondo dello spettacolo. – ha esordito la Quaranta, per poi svelare che – Con me ha usato atteggiamenti non idonei che non sono andati in onda e preferisco non entrare nei particolari: io e lui sappiamo bene che cosa è successo nella Casa.”

Cristina Quaranta spiega di aver deciso di non parlarle in quanto aveva compreso che Marco avesse dei problemi: “Marco stava male, non doveva entrare. – ha tuonato, lanciando un’accusa anche agli addetti ai lavori del GF – Ma la psicologa? Come si fa a dare l’idoneità a chi sta male? Noi non eravamo a conoscenza della sua situazione. Ma il caso Bellavia ci ha marchiato pesantemente. Voglio parlare con lui e voglio che lui sappia che cosa penso di questa storia. Ma voglio guardarlo in faccia. Fine.”

Nel corso dell’intervista Cristina Quaranta parla anche di Antonino Spinalbese e dei flirt da lui vissuti al Grande Fratello Vip; così dichiara: “[…] non ci sarà nessuna storia tra lui e Ginevra, figuriamoci con Giaele, che non vorrei nemmeno nominare: – lancia dunque pesanti accuse alla De Donà – lei ha detto cose gravissime su Antonino nella “Casa”, che vanno oltre il limite della legalità. Quando sarà il momento racconterò tutto, ma proprio tutto.” avverte poi sul finale.











