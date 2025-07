Cristina Quaranta, chi è la showgirl: gli esordi a Domenica In, poi i successi nel mondo della televisione. Nel 2022 protagonista al GF Vip

Nata a Roma nel 1972, Cristina Quaranta ha cominciato il suo percorso nel mondo della televisione con Gianni Boncompagni, come tante della sua stessa epoca. Proprio grazie al visionario produttore, Cristina è diventata una delle vallette di Domenica In, per poi prendere parte a Stasera mi butto, programma presentato da Pippo Franco. Tornata sotto la rete di Boncompagni, nel 1991 la Quaranta ha cominciato a lavorare per il programma di gran successo Non è la Rai, che ha donato una grandissima popolarità ad alcune delle soubrette più famose d’Italia. Proprio con Boncompagni ha poi lavorato a Bulli e pupe, insieme a Paolo Bonolis.

Cristina Quaranta ha un fidanzato?/ L'ex marito Matteo De Stefani e il compagno che la cacciò di casa: oggi…

Nel 1996 Cristina Quaranta è stata poi velina di Striscia la Notizia e ha preso parte, sul finire degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, a tantissime trasmissioni Mediaset, prendendo parte nel 2005 a L’Isola dei Famosi come concorrente. Nel 2022, dopo una lunga assenza, è tornata in tv come concorrente del Grande Fratello Vip: davanti alle telecamere Cristina ha avuto modo anche di ripercorrere il suo percorso nel mondo della tv, non nascondendo un certo rammarico per come poi le cose sono andate. La showgirl ha parlato anche dei lavori svolti dopo l’addio alla tv: dopo il successo televisivo, infatti, Cristina si è allontanata dal mondo dello spettacolo e ha svolto vari lavori, come cameriera, agente immobiliare e direttrice di un negozio.

Cristina Quaranta, chi è: l’amore con l’ex marito e la nascita di Aurora

Nella vita privata Cristina Quaranta è stata legata ad un uomo, un imprenditore, dal quale è nata la figlia Aurora. Dall’amore con l’ex marito Matteo De Stefani, infatti, è nata la sua unica figlia: i due sono stati insieme dal 2001 al 2013 e si sono lasciati consensualmente appunto nel 2013, dopo un lungo e importante amore. “Ci siamo consensualmente separati, quindi non abbiamo mai avuto alcun tipo di problema come succede quando ci si separa” ha rivelato la Quaranta, che ha mantenuto un ottimo rapporto con il papà di sua figlia.