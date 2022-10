Cristina Quaranta confessa “Dopo il GF VIP tornerò a fare la cameriera”/ “Andata al reality per i soldi”

Cristina Quaranta, svela quali sono i suoi piani dopo il GF Vip

Cristina Quaranta è uscita dal Grande Fratello Vip 2022 per il volere del pubblico; il suo percorso è stato piuttosto altalenante, ma molto rilassante per l’ex showgirl di Non è la Rai. A raccontare i motivi che l’hanno spinta a provare il suo percorso al reality show è lei stessa, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Cristina Quaranta, come riporta Vanity Fair, dichiara: “L’ho fatto per i soldi, assolutamente. Quello che guadagno al Grande Fratello, ci avrei messo almeno un anno e mezzo a guadagnarlo al ristorante, quindi mi sono detta perché no”. Poi rivela i suoi progetti dopo il GF Vip: “Tornerò a fare la cameriera, adoro quel lavoro, mi fa stare a contatto con le persone. Al GFVip mi sono rilassata un po’, facendo due lavori, ho sempre avuto pochissimo tempo. Ho perso nove chili negli ultimi anni, mi sono data tanto da fare”. L’ex gieffina, dunque, non ha alcuna intenzione di proseguire nel mondo dello spettacolo ma tornerà alla sua attività.

Cristina Quaranta: "Il mio ex compagno mi cacciò di casa"

Ai microfoni di Verissimo, Cristina Quaranta ha raccontato che, dopo la fine del matrimonio con Matteo De Stefani, l’ex showgirl ha avuto un’altra relazione.

“Nel 2017, dopo 3 anni in cui ero andata a convivere con quest’uomo, mi ha buttata fuori di casa. Voleva andare a convivere dopo 6 mesi, ma io ho aspettato 2 anni e mezzo, poi ho trovato il coraggio e mi ha detto ‘non ti amo più, fai la valigia e togliti dalle scatole’, dopo un mese aveva già un’altra donna. Fino a una settimana prima voleva un figlio da me e avevo deciso di darglielo. Ora non provo più nulla per lui e sono stati 6 mesi difficili. Mi è capitato di incontrarlo dopo due anni, l’ho salutato come niente fosse ma ho pensato ‘ma come ho fatto a stare con un uomo così?’ e ho capito che ero guarita. Sono andata in depressione, non mi alzavo, non mi lavavo, dormivo e mi facevo aiutare con tranquillanti, dopo 6 mesi mia figlia mi ha detto ‘adesso basta’ e mi sono rialzata e ripresa”

