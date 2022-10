Cristina Quaranta, crolla in lacrime/ “Non ce la faccio, vorrei essere capita”

Cristina Quaranta: scontro con Nikita e Giaele

Lunedì sera, durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022, Cristina Quaranta ha sbottato contro Nikita Pelizon. Quando la modella triestina le ha detto “Se ci credi davvero che vuoi l’amore arriverà anche per te”, la ex Non è la Rai è saltata dal divano: “Come ti viene in mente di dire queste st***e? A me è morto mio fratello di tumore al cervello, allora secondo te se io voglio che lui sia ancora qua ritorna? No non ritorna”. Poi dopo la diretta, che si è conclusa con la nomination eliminatoria, Cristina si è scontata anche con Giaele De Donà: “Sembri una bambina di due anni. Tra tutti ho nominato te sei quella con cui ho meno rapporto”, ha detto Cristina motivando la sua scelta di nominarla. Giaele invece si è lamentata dei modi della showgirl, che le avrebbe anche dato della “stupida”.

Nikita Pelizon punge Cristina Quaranta: "Vuole stare al centro dell'attenzione"/ "Sta male se non lo è"

Cristina Quaranta: le lacrime e il dolore

Nelle ultime ore, però, Cristina Quaranta ha avuto un crollo emotivo. La sua reazione in puntata non l’è piaciuta, non si ritrova in questi comportamenti aggressivi che ha mostrato: “Sto peggio di ieri”, ha detto parlando con Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Giaele De Donà. “Ho capito che tu eri stata più male ad avere quella reazione di tutto il resto del gruppo”, ha detto la Rossetti cercando di tranquillizzarla. Ma Cristina è scoppiata in lacrime: “Non ce la faccio”. Patrizia e Charlie hanno subito abbracciato la vip, che ha cercato di esternare quello che sente: vorrebbe essere capita, vorrebbe che gli altri avessero percepito il suo disagio. Patrizia e Giaele hanno cercato di farle capire che il suo errore è l’aggressività, il suo essere spesso burbera anche quando dice la verità.

