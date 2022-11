Cristina Quaranta distrugge Nikita: “La peggiore del GF Vip”/ “È innamorata di Antonino. Finta, mi spaventa!”

Cristina Quaranta attacca duramente Nikita Pelizon dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip

Dopo la sua eliminazione dalla casa del Grande Fratello, Cristina Quaranta è tornata a vivere nella sua Milano, dove lavora come cameriera in un ristorante di cucina romana. In un’intervista rilasciata a ‘Chi’ la Quaranta si è tolta molti sassolini dalla scarpa. Parlando del suo rapporto con gli altri inquilini della Casa ne ha salvati pochissimi: “questo cast è pieno di lecchini e doppiogiochisti”. Gli unici che salva sono George e Luca, che definisce veri e onesti.

Cristina Quaranta: "Bellavia? Con me atteggiamenti non idonei non andati in onda"/ Poi l'accusa choc a Giaele

La persona che però più condanna del cast è Nikita Pelizon. Su di lei Cristina Quaranta spende parole molto forti: “La peggiore in assoluto? Nikita Pelizon. Ha un fidanzato, ma in realtà è innamorata di Antonino Spinalbese. – racconta, aggiungendo che – È artefatta, costruita: mi spaventa una persona così. Lei è una stratega, ti colpisce sulle tue debolezze.” La accusa infatti di averla ‘fregata’, sfruttando le sue debolezze per farla sbroccare: “È riuscita a colpire i miei punti deboli, come l’amore per mio fratello morto per un tumore al cervello. Il mio errore è stato cascarci. Però la aspetto sulla riva del fiume e sul fiume c’è anche la sua famiglia, che ha smentito il suo racconto strappalacrime che avete visto in televisione.”

CRISTINA QUARANTA, SCIVOLONE SU CAROLINA E WEB IN RIVOLTA/ Lei: "Non scherzate..."

Cristina Quaranta: “Tornerò a fare la cameriera con dignità”

Cristina Quaranta afferma che dal cast salva oltre a George e Luca anche Amaurys e Antonino. Proprio quest’ultimo le ha regalato un anello quando lei è uscita. Ma le voci su una loro possibile love story non stanno né in cielo né in terra, come la Quaranta ci tiene a sottolineare: “Patrizia Rossetti ha messo in giro ha messo in giro la voce che ero cotta di Antonino: ma come sta messa? A me piacciono gli uomini dai 50 anni in su.”

Senza troppi giri di parole Cristina spiega che anche se non dovesse più fare televisione lei è contenta così. La sua vita da cameriera le dà più soddisfazione e dignità. Riguardo al suo carattere, poi, è convinta che se avesse avuto a che fare con persone più leali “come me”, sarebbe andata diversamente. “Lì colpiscono tutti le tue fragilità”, aggiunge. E per quanto riguarda la figlia Aurora che le ha fatto una sorpresa in puntata afferma che è una ragazza studiosa e che non farà mai Tv. Per la gioia della madre.

Cristina Quaranta confessa "Dopo il GF VIP tornerò a fare la cameriera"/ "Andata al reality per i soldi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA