Cristina Quaranta e Alessia Merz si ritrovano in tv dopo 30 anni: il racconto delle ex ragazze di Non p la Rai

Cristina Quaranta e Alessia Merz di nuovo in tv

La puntata de La volta buona trasmessa da Raiuno il 16 giugno 2025 è stata dedicata alle reunion tv. Dopo quella di Rita Dalla Chiesa con Marco Senise e Fabrizio Bracconeri, Caterina Balivo accoglie in studio due ex ragazze di Non è la Rai che, nel corso della carriera, hanno condiviso anche il bancone di Striscia la Notizia. In studio, così, arrivano Cristina Quaranta e Alessia Merz. “S’ è vestita come il divano”, commenta la Merz in merito al vestito della Quaranta. Caterina Balivo svela che, tra le due, c’è stato un momento in cui non sono andate totalmente d’accordo.

Cristina, così, spiega che, Alessia, inizialmente, era una ragazza molto timida e sembrava quasi fuori dal mondo quando è arrivata a Non è la Rai. “Io l’ho aiutata a tirare fuori il suo bel caratterino“, dice la Quaranta che, poi, sull’esperienza vissuta insieme a Striscia la Notizia, svela un aneddoto.

Cristina Quaranta e Alessia Merz: il ricordo di Striscia la Notizia

Cristina Quaranta e Alessia Merz sono state per un anno le veline di Striscia la Notizia. “Alessia è bellissima, ma ha un difetto: non ha totalmente il ritmo e quindi il coreografo, a Striscia, mi diceva di accennare e non esagerare”, ha svelato Cristina Quaranta. “Durante l’estate, io sono rimasta e con l’arrivo di Miriana Trevisan che sa ballare, mi sono scatenata”, ha aggiunto ancora la Quaranta.

In collegamento, poi, ci sono state Eleonora, Arianna e Angela, altre tre ragazze di Non è la Rai che, a 30 anni dalla fine di un programma cult della televisione italiana, hanno dato vita nuovamente alla coreografia della sigla con tanto di tuffo in piscina.

