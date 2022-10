Cristina Quaranta e il fratello morto:”Per sempre con me”/ La toccante dedica: “La morte non è niente”

Cristina Quaranta, toccante dedica social per il fratello morto

L’ex velina e showgirl Cristina Quaranta è lontana da lungo tempo dal piccolo schermo, motivo per il quale parlare della sua vita privata è oggi cosa ardua. Presto si racconterà ai microfoni della Casa del Grande Fratello Vip ma, per ora, tutto ciò che sappiamo è ciò che lei stessa racconta attraverso il suo profilo social. Tra i post pubblicati su Instagram ne spicca uno molto toccante risalente ad agosto dello scorso anno. Nel lungo messaggio Cristina Quaranta parla di suo fratello morto e a lui dedica parola di amore.

“La morte non è niente” esordisce Cristina nel post affiancato da uno scatto di suo fratello di cui, al momento, non conosciamo il nome. Poi continua: “Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.”

Cristina Quaranta ricorda il fratello su Instagram: “La morte non è niente”

È una lunga dedica molto toccante quella che Cristina Quaranta fa a suo fratello, facendogli sul finale gli auguri, probabilmente perché in quel giorno era il suo compleanno. “Prega, sorridi, pensami! – scrive ancora nel suo post la showgirl, scatenando i commenti commossi dei suoi follower – Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza. La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.”

Commovente poi soprattutto il finale del lungo post per il fratello, in cui Cristina Quaranta quasi sente di sentirlo vicino: “Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace. Auguriiiiii fratellone mio! Per sempre con me”.

