Cristina Quaranta: frase su Soleil Sorge indigna/”Ecco perché l’avrei affogata”

Grande Fratello vip 7, Cristina Quaranta al centro della polemica web per frase contro Soleil Sorge

Cristina Quaranta é al centro di una polemica extra-Grande fratello vip 7, per essersi resa indirettamente protagonista di un attacco al veleno contro Soleil Sorge, ex gieffina. Prima di uscire di scena dal reality dei vip, nella Casa dei vip Cristina Quaranta si é lasciata andare ad una confidenza con la coinquilina Patrizia Rossetti, contro Soleil Sorge, anche a margine del triangolo di cui quest’ultima si rendeva protagonista al Grande Fratello vip 6 con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran: “L’avrei presa e affogata”.

Una frase infelice e che istiga all’odio e alla violenza a detta dei più tra i telespettatori attivi via social.

Cristina Quaranta spiega il suo attacco all’ex Grande Fratello vip, Soleil Sorge

Tanto che in una diretta web condivisa con Ginevra Lamborghini la Quaranta ha tenuto a chiarire la sua posizione, dicendosi irritata dalla posizione assunta da Soleil Sorge al Grande Fratello vip 6: “L’anno scorso Miriana, che è una mia ex collega, è stata operata, ha avuto un intervento e le hanno tolto l’utero. Quindi per una donna alla quale viene tolto l’utero, capisci bene che è una cosa molto grave. In un contesto che adesso non ricordo quale, mi è stato detto che Soleil le aveva risposto dicendo ‘Ah ma come sei nervosa, hai il ciclo?’, sapendo che lei era stata operata”. Ginevra Lamborghini crede nella buona fede di Soleil Sorge: “Ma scommetto che non l’aveva fatta apposta. L’aveva fatta apposta? E’ una cosa che non mi riguarda e non so eh? Quindi boh!”. “E certo che l’aveva fatta apposta! – rimarca Cristina Quaranta, dicendosi quindi una detrattrici di Soleil Sorge -. Lei sapeva che Miriana era stata operata e quindi non avendo più l’utero non puoi avere le mestruazioni. Sentito dire da una donna, lei c’è rimasta molto male ed è stata anche troppo carina a non risponderle. Quindi in questo contesto io con Patrizia ne parlavo e le ho risposto: ‘Se fossi stata al posto di Miriana io l’avrei affogata’, ma perché è un modo di dire!”.

Quindi, Cristina Quaranta spiega la sua posizione avversa all’ex Grande Fratello vip 6: “Perchè ragazzi, ma chi di voi non litiga e discute con persone di cui si fidava o che vi stanno sulle pal*e e dite alcune frasi? E’ normale! Da qui è partita ‘ah la Quaranta ha detto che l’affoga!’.”.

