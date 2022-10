Cristina Quaranta “Gianni Boncompagni si era innamorato di me”/ E su Non è la Rai…

Cristina Quaranta, retroscena su Gianni Boncompagni: “Si era innamorato di me“

Cristina Quaranta, ora concorrente del Grande Fratello Vip 2022, ha sempre avuto un rapporto stretto con uno dei grandi geni innovatori della televisione italiana: Gianni Boncompagni. La showgirl è stata infatti scoperta proprio dal conduttore, che la volle per due edizioni del programma Domenica In, di cui è stato regista televisivo. E, sempre grazie a Boncompagni, ha debuttato a Non è la Rai, programma pomeridiano della Tv pubblica da lui ideato.

In una vecchia intervista rilasciata a DiPiùTv, Cristina Quaranta aveva parlato del rapporto professionale con Gianni Boncompagni e aveva rivelato a sorpresa: “Ho avuto le mie possibilità, senza scendere a compromessi. Quando Boncompagni mi confidò che si era innamorato di me, io gli dissi: ‘No, grazie’ e lui guardò altrove. Con il tempo mi sono resa conto che quello dello spettacolo non era il mio mondo“. Effettivamente la Quaranta lasciò poi il mondo dello spettacolo: uno dei suoi ultimi successi fu la partecipazione a Striscia la Notizia nel 1995/96 in qualità di velina. Ora il Grande Fratello Vip 2022 come occasione di rilancio.

Cristina Quaranta e l’esperienza a Non è la Rai

Non è la Rai per Cristina Quaranta ha rappresentato un passo importantissimo verso la popolarità, portandola a diventare uno dei volti più celebri della televisione degli anni ’90. In una vecchia intervista rilasciata a Eva 3000, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022: “È inutile dire che eravamo tutte amiche, c’erano tanti gruppi all’interno. Poi io avevo 19 anni all’epoca ed ero tra le più vecchie rispetto alle altre che erano più piccoline. Io, Laura Freddi, Claudia Gerini, Miriana Trevisan eravamo coetanee rispetto ad Ambra che aveva 15 anni. Siamo state le prime a fare Non è la Rai con Enrica Bonaccorti. Il primo anno è stato meraviglioso“.

Un clima disteso all’apparenza, ma che dietro celava invidie tra le giovani showgirl che avrebbero voluto fare carriera sul piccolo schermo: “Nell’aria l’invidia si tagliava con il coltello. Non si poteva andare d’accordo con tutte. Ricordo ancora con orrore tutte quelle mamme che spingevano le figlie minorenni a fare di tutto per entrare nel programma“.











