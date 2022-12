Cristina Quaranta “Ginevra Lamborghini rientra al GF Vip? Nulla di male”/ Web furioso

Cristina Quaranta è scesa in campo nelle ultime ore in difesa di Ginevra Lamborghini, che si appresta a rientrare lunedì nella Casa del Grande Fratello Vip per vivere una settimana da ospite all’interno del reality show dal quale era stata squalificata per la frase non propriamente felice – per usare un eufemismo -, rivolta a Marco Bellavia, attorno al cui nome si era sollevato un vero e proprio polverone mediatico negli scorsi mesi. Sono numerosi gli utenti dei social network che hanno deciso di contestare la scelta della produzione di accogliere ancora una volta la sorella di Elettra Lamborghini tra le mura dell’abitazione più spiata del Belpaese e per questo Cristina Quaranta – la prima concorrente in questa edizione del GF Vip a varcare la porta rossa – ha inteso intervenire su Twitter.

In particolare, la donna ha cinguettato le seguenti parole: “Non ci vedo nulla di male al rientro di Ginevra al GF Vip… State sereni. Sarà una semplice ospite… Niente di più. Fatela finita”. Un modo, insomma, per tentare di spegnere le polemiche, ma che si è tramutato in benzina sul fuoco, innescando un vero e proprio “assalto” telematico nei confronti della Quaranta e della Lamborghini.

WEB VS CRISTINA QUARANTA SUL RIENTRO DI GINEVRA LAMBORGHINI: “FALLA FINITA TU!”

Non sono infatti mancati coloro che si sono scagliati a viso aperto contro Cristina Quaranta. Tra questi, c’è chi le ha scritto: “Falla finita, Cristina. Non ci vedi niente di male? Mi spiace per te. Si parla di un uomo che si è sentito dire ‘merita di essere bullizzato’ con accuse di toccare le altre donne senza il loro permesso. È vergognoso. Siete una edizione vergognosa. Un bel tacer non fu mai scritto”. E, ancora: “Ma da quando in qua una squalificata rientra, dal momento in cui in altre edizioni nemmeno potevano rientrare in studio? Fate ridere: loro che prendono ‘ste decisioni e tutti gli altri che le appoggiano. State facendo passare un messaggio sbagliato”.

Tuttavia, Cristina Quaranta ha inteso ribadire sull’argomento Ginevra Lamborghini che “non c’è niente di male nel fatto che rientri!“. Un punto di vista diametralmente opposto rispetto a coloro che l’hanno attaccata.











