Cristina Quaranta: i lutti, dalla morte del padre, del fratello e della zia/ Il dramma della mamma

Cristina Quaranta ha affrontato gravissimi lutti in famiglia nel corso degli ultimi anni. La concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad una confessione che ha colpito il pubblico a casa. Confrontandosi con le altre inquiline della casa, Cristina ha rivelato un particolare inedito della sua vita: “Negli ultimi quattro anni la mia vita non è stata facilissima. Ho perso un padre, ho perso un fratello, ho perso una zia e mia madre ha avuto un infarto. Capisci, che è troppo?!”.

Poi ha raccontato qualcosa in più della morte del fratello, scomparso prematuramente per un tumore al cervello: “Ho una famiglia molto unita, ho una sorella e due fratelli, ma due anni fa, proprio nel giorno del mio compleanno mia sorella mi ha chiamata e mi ha detto che mio fratello avrebbe dovuto fare degli accertamenti. Da lì poi abbiamo scoperto che gli era stato diagnosticato un neoroblastoma al cervello. Un omone sempre allegro, era il giullare di casa, era quello che portava sempre il buonumore. Bello come il sole. Gli siamo stati tutti molto vicini e ci siamo chiesti perché. Venivamo già da lutti molto pesanti. Ho perso il mio secondo papà, ho avuto un lutto sentimentale. Sono stati anni molto duri”, ha raccontato.

Cristina Quaranta è molto spesso crollata durante gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip. La donna ha avuto spesso anche reazioni isteriche che non sono affatto piaciute al pubblico che ha deciso per la sua eliminazione. Proprio a proposito di questi sfoghi, Cristina Quaranta aveva ammesso: “Mi dispiace per questi sfoghi perché poi di me esce che sono un’isterica rabbiosa quando io non voglio uscire così perché non sono così. Era più di un anno che vivevo con il mio equilibrio e con la mia leggerezza, allora cosa mi ha portato a questo sfogo? È perché evidentemente anche la mia vita negli ultimi quattro anni non è stata semplicissima”.

Tra le lacrime aveva poi confidato: “Ho perso un padre, un fratello, una zia e mia madre ha avuto un infarto! Capisci che in quattro anni questo è un po’ troppo?”. Cristina Quaranta ha dedicato su Instagram dei post al fratello scomparso prematuramente. In alcuni post, lo immagina sereno insieme al loro papà, anche lui morto qualche anno prima del figlio. Ecco alcune delle parole che la showgirl ha voluto dedicare loro: “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dov’erano, ma sono ovunque noi siamo”.











