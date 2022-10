Cristina Quaranta, la verità sui matrimoni/ Il primo “imposto” dai genitori, con Matteo De Stefani finì e..

Cristina Quaranta ricorda il primo matrimonio a 19 anni

Domenica di confessioni per Cristina Quaranta dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022. L’ex volto di Non è la Rai, sulla scia dei racconti di Eleonire Ferruzzi e Pamela Prati, ha ricordato il suo primo amore. L’ex velina, parlando con Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi, ha raccontato di quando si è sposata per la prima volta a 19 anni.“Chi te l’ha consigliato?”, ha chiesto con ironia il giovane volto di Forum.

Soraia Ceruti replica a Cristina Quaranta e difende Luca al GF Vip/ "Sei ignorante"

Charlie Gnocchi, invece, ha voluto sapere di più di queste nozze in giovanissima età. Cristina ha spiegato che lui aveva 26 anni e tra loro è stato subito amore, ma i genitori della Quaranta non volevano che andassero a convivere e così si erano sposati, per legittimare il loro amore. Il matrimonio però è durato solo tre anni.

Carolina scontro con Cristina Quaranta al GF Vip/ "Ballavi a gambe aperte con Amaurys che è sposato"

Cristina Quaranta le secondo nozze con Matteo De Stefani e la figlia Aurora

Charlie Gnocchi, colpito dal racconto della vip, ha osservato che forse era solo un amore troppo acerbo. Cristina Quaranta ha quindi ammesso: “Se lo avessi incontrato dieci anni dopo, sarebbe stato il mio per sempre”. Successivamente la ex Velina si è sposata una seconda volta, nel 2000, con l’imprenditore Matteo De Stefani. Nel 2002 è nata la figlia Aurora. Ma anche il matrimonio con l’imprenditore è naufragato: “Quando mi sono separata, mi sono dovuta rimboccare le maniche e ho ricominciato a lavorare”, ha dichiarato la Quaranta prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022.

LEGGI ANCHE:

Cristina Quaranta ancora contro Marco Bellavia al GF Vip: "L'avrei affogato"/ Web furioso: "Basta bullismo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA