Cristina Quaranta minaccia di lasciare il GF Vip/ “Tanto i soldi li prendo in studio”

Cristina Quaranta vuole abbandonare il GF Vip? Ecco le sue dichiarazioni

Cristina Quaranta rivela ai suoi inquilini che sarebbe disposta ad abbandonare il Grande Fratello Vip 2022. La ex velina di Striscia, afferma che non ci sia molta differenza tra il suo cachet nella Casa e quello percepito nello studio da eliminata.

Come riporta Biccy, la gieffina rivolgendosi ad Antonino Spinalbese sull’ipotesi che Nikita diventi la preferita dichiara: “Ma speriamo che domani sia la preferita del pubblico. Così mi manda in nomination e poi esco”. Poi continua: “Tanto se esci te esco io. Se tu te ne vai io me ne vado. L’ho già detto in confessionale al Grande Fratello. Io qui ci sto solo per i soldi non per altro. Se me ne vado non li prendo? Come no, li prendo eccome. Li prendo in studio. Non questi? Non c’è tanta differenza nel mio contratto. posso anche fare a meno di poco in più e stare fuori. Nel mio contratto c’è poca differenza.” Dunque, sembra che alla showgirl non interessi molto rimanere in gioco, o meglio, non fa molta differenza.

Cristina Quaranta, Elenoire Ferruzzi interviene sulle sue dichiarazioni

Dopo che Cristina Quaranta ha rivelato il suo cachet in studio e minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip 2022, Elenoire Ferruzzi interviene.

Come riporta Biccy, l’attrice dichiara: “Ma che dici? Proprio perché sei venuta qui per i soldi dovresti essere felice di restare in gioco. Guarda che se esci poi non prendi i soldi. Ah, nel tuo contratto non c’è tanta differenza? Nel mio sì invece, c’è differenza eccome“. Insomma, sembra che il contratto di Cristina Quaranta goda di alcuni privilegi ma il pubblico continuerà a tenerla in gioco dopo queste dichiarazioni? E, soprattutto, Alfonso Signorini dirà qualcosa in merito? Non rimane che attendere la diretta di questa sera per saperne di più.

