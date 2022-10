Cristina Quaranta: “Nikita Pelizon grande stratega”/ “Provoca in maniera velata e…”

Cristina Quaranta contro Nikita Pelizon

Nonostante sia uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2022, Cristina Quaranta non ha cambiato idea su Nikita Pelizon. Quest’ultima, nella scorsa puntata del reality show, non ha nascosto la delusione e l’amarezza di fronte alle immagini in cui Elenoire Ferruzzi sputava al suo passaggio mentre Antonino Spinalbese sorrideva. Un gesto che è stato punito dal Grande Fratello Vip che ha aperto un televoto immediato che ha decretato l’eliminazione della Ferruzzi con il 90% dei voti. Prima che Elenoire varcasse la porta rossa tornando alla propria vita è stata salutata dagli altri concorrenti.

Anche Nikita Pelizon si è avvicinata e l’ha salutata con un abbraccio. Un gesto di apertura e solidarietà da parte di Nikita che, però, non è stato apprezzato da tutti. Cristina Quaranta, infatti, ha criticato duramente l’atteggiamento della Pelizon.

Le parole di Cristina Quaranta su Nikita Pelizon

Su Twitter, Cristina Quaranta ha espresso la propria posizione sulla scelta di Nikita Pelizon di abbracciare e salutare Elenoire Ferruzzi dopo aver visto il video in cui veniva offesa. “Io che abbraccio chi dice di me che porto sfortuna e che addirittura sputa al mio passaggio! Il buonismo ipocrita di una grande stratega. Chapeau”, ha cinguettato l’ex ragazza di Non è la Rai che ha scatenato una serie di commenti.

Rispondendo agli utenti, la Quaranta ha aggiunto: “Dite che Nikita l’ha abbracciata perché si è sentita in colpa? E perché mai mi sarei dovuta sentire in colpa al posto suo? Elenoire ha esagerato ed era giusta l’espulsione. Ma è solo la mia opinione che è diversa dalla vostra” – ha cinguettato l’ex vippona che ha poi concluso così- “Fidatevi che anche io ho perdonato in passato. Ma c è una differenza sostanziale. La reazione di Marco ha avuto modo di metabolizzarla prima di arrivare al perdono. Nel caso di Nikita prende di mira il suo avversario ma lo provoca in maniera velata. Non fa solo questo, poi lo porta ad agire in maniera maleducata e isterica”.

