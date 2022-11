Cristina Quaranta, scivolone su Carolina/ “Il suo caratteraccio? Colpa della terapia”

Cristina Quaranta, la battuta su Carolina Marconi gela lo studio del GF Vip: cosa ha detto

Carolina Marconi non è molto simpatica alle donne della Casa del Grande Fratello Vip 2022. La modella brasiliana viene spesso definita falsa e ipocrita dalle sue compagne di viaggio, che non apprezzano il suo carattere. In puntata, la gieffina si è difesa e, come riporta Leggo, ha dichiarato: “Io posso anche andarmene via oggi ma come Pamela e Giaele cercano le telecamere nessuno. Io sono qui per un messaggio perchè le donne dopo un tumore ha il diritto di tornare a vivere. Vi pare che mi metto a litigare e fare la falsa?” Ma cosa ne pensa Cristina Quaranta?

In studio è stata chiesta l’opinione dell’ex showgirl che ha fatto una terribile gaffe. Quando Alfonso Signorini ha chiesto a Cristina Quaranta cosa ne pensasse di Carolina, lei ha risposto: “Il caratteraccio di Carolina è colpa della terapia. Sono gli ormoni che le fanno fare up e down”. La sua battuta di dubbio gusto, sta creando diverse polemiche sul web che non si è fatto sfuggire il riferimento al tumore della donna.

Cristina Quaranta: “Ho fatto il GF Vip per soldi, torno a fare la cameriera”

Cristina Quaranta, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip 2022 e dei motivi che l’hanno spinta a partecipare.

L’ex showgirl, come riporta Vanity Fair, dichiara: “L’ho fatto per i soldi, assolutamente. Quello che guadagno al Grande Fratello, ci avrei messo almeno un anno e mezzo a guadagnarlo al ristorante, quindi mi sono detta perché no”. Poi svela cosa farà dopo il reality show: “Tornerò a fare la cameriera, adoro quel lavoro, mi fa stare a contatto con le persone. Al GFVip mi sono rilassata un po’, facendo due lavori, ho sempre avuto pochissimo tempo. Ho perso nove chili negli ultimi anni, mi sono data tanto da fare”.

