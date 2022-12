Cristina Quaranta sfuriata contro Patrizia e Wilma Goich al GF VIP/ “Cattive e false, Pamela vera”

Cristina Quaranta vs Patrizia Rossetti e Wilma Goich

Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip 2022 si scaglia contro Patrizia Rossetti e Wilma Goich difendendo Pamela Prati. Durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5, la showgirl sarda è rientrata nella casa più spiata d’Italia per un confronto con le due amiche che hanno detto molte cattiverie sul suo conto alle spalle. Una volta uscita dalla casa, infatti, la Prati ha scoperto non solo di essere stata nominata dalle sue amiche, ma anche di essere stata etichettata come “falsa”. Parole che l’hanno spinta a reagire durante una puntata riprendendo entrambe e lasciandosi andare ad un “vergognatevi” che non è piaciuto alle due vippone.

Proprio Wilma Goich si è difesa precisando: “la parola vergognatevi mi ha fatto stare male. Il giorno dopo sono stata in camera a piangere, quando ho superato questi tempi mi sono chiarita con Micol e piano piano ho recuperato. Addirittura avevo vergogna a rientrare in mezzo ai miei amici qui dentro perché mi sentivo un verme e quando tu hai rimarcato la cosa dicendo ‘vergognatevi’ ci sono rimasta male”.

Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi smascherano Patrizia Rossetti e Wilma Goich

La tensione sale alle stelle al Grande Fratello Vip 2022 con Sonia Bruganelli che, dallo studio, riprende Pamela: “quello che mi ha colpito è che tu sei uscita da quella casa, quindi tu sai come ci si sente per una parola sbagliata. Come hai fatto visto che facevano parte del tuo gruppo, come hai fatto a parlare di sensibilità femminile e poi usi quel verbo?”. Non solo, anche Orietta Berti ha qualcosa da dire alla showgirl sarda: “tutta Italia non crede alla tua storia, alla tua storia non ci crederò mai. Offendi la mia intelligenza di donna normale, lo so nel nostro ambiente come vanno queste cose. E’ un ambiente fatto così. Sono 55 anni che sono in quest’ambiente, quando una cosa non va più si inventa una cosa per farla andare”. In sua difesa però arriva Cristina Quaranta che ha ridire su Wilma e Patrizia: “è allucinante che stiamo a difendere Patrizia e Wilma che hanno detto cattiverie su tutti e non difendiamo Pamela che non ha mai detto niente di cattivo”. Anche Elenoire Ferruzzi non si tira indietro difendendo Pamela e precisando: “avete flagellato una ragazza, siete due false”.

