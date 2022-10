Cristina Quaranta “Sputo di Elenoire Ferruzzi? Molto grave”/ “Se in diretta se ne parla lascia il GF VIP”

Cristina Quaranta su Elenoire Ferruzzi: “Non sa distinguere l’amicizia da qualcosa di più”

Cristina Quaranta, una volta uscita dal Grande Fratello Vip 2022, ha parlato di Elenoire Ferruzzi in una diretta Instagram con Ginevra Lamborghini.

Le parole dell’ex showgirl di Non è la Rai, non sono così lusinghiere verso l’attrice, come riporta Biccy: “Elenoire ha una cultura pazzesca ed io l’adoro per questo. Però purtroppo non capisce dove c’è l’amicizia e dove potrebbe esserci qualcosa in più. Per lei c’è sempre qualcosa in più e poi si sente tradita e abbandonata. La posso capire, anche se nei confronti di Nikita ha un po’ esagerato. La scena dello sputo? L’ho vista in diretta. Ovviamente non ha sputato addosso a Nikita. Nikita è passata e lei ha sputato per terra e poi si è giustificata dicendo che aveva un semino in bocca. Una cosa molto grave“. Dunque, Cristina Quaranta non ha visto di buon occhio il gesto che Elenoire Ferruzzi ha fatto verso Nikita.

Cristina Quaranta, avvertimento su Elenoire: “Se dovesse uscire questa cosa, lei uscirà dal GF Vip”

Dopo un primo discorso sulla sua ex inquilina, Cristina Quaranta entra nel dettaglio sul gesto dello sputo di Elenoire Ferruzzi verso Nikita Pelizon.

Come riporta Biccy, Cristina Quaranta dichiara: “Sono certa di una cosa: conoscendo Elenoire, se domani [durante la puntata, ndr] dovesse uscire questa storia e Alfonso la dovesse redarguire in qualche modo, credo che lei abbandonerà il programma. Anche settimana scorsa lei si è difesa, ma ha perso le staffe“. Della stessa opinione sembra essere anche Ginevra Lamborghini che aggiunge: “Ha un modo offensivo e borderline di rispondere, non dà modo al dialogo di esistere: urla!”. Dunque, sembra che ciò che non l’è stato detto nella Casa Elenoire lo stia subendo tutto ora dalle sue ex inquiline. Come mai non c’è mai stato un confronto diretto? A questo punto ci potrebbe essere nello studio del Grande Fratello Vip 2022.

