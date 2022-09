Cristina Quaranta svenuta al Grande Fratello Vip: “Ora sto bene”/ “Non avevo digerito, stavo male e…”

Cristina Quaranta svenuta al Grande Fratello Vip: come sta adesso? Lei spiega cos’è successo

Pochi giorni fa la Casa del Grande Fratello Vip 2022 è stata scossa da un grande spavento. Cristina Quaranta è improvvisamente svenuta in bagno, scatenando panico e urla da parte dei suoi compagni d’avventura. Il video dello svenimento è diventato in pochi istanti virale e ha scatenato anche sul web preoccupazione. Per fortuna l’allarme è rientrato pochi istanti dopo quando Cristina ha iniziato a sentirsi meglio. È stato Amaurys Perez a prenderla in braccio e a portarla a letto, dove la Quaranta ha potuto riposare e rimettersi.

Perché Cristina Quaranta ha abbandonato la tv?/ "Mi sentivo un pesce..."

Ma cosa è accaduto a Cristina Quaranta? Perché è svenuta? È stata proprio lei a spiegarlo nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 29 settembre: “Credo di non aver digerito, mi sentivo una pressione tra lo sterno e la bocca dello stomaco… – ha spiegato la showgirl, chiarendo che l’allarme è rientrato – Sono stati tutti molto carini, ora sto bene!” Cristina, dunque, si è perfettamente ripresa. Il suo è stato un malessere passeggero dovuto a qualcosa che ha mangiato.

