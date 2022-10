Cristina Quaranta umiliata da Alfonso Signorini “‘Mongoloide’? A 50 anni non si può/ “Devi chiedere scusa”

Cristina Quaranta sgridata da Alfonso Signorini: “Devi chiedere scusa e…”

Cristina Quaranta è stata eliminata. Il pubblico però è rimasto deluso perché in molti avevano chiesto la sua squalifica dopo che l’ex volto di Non è La Rai aveva dato della mongoloide a Nikita Pelizon. Durante la diretta di ieri sera del grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha però deciso di fare una ramanzina a Cristina Quaranta, deciso a non far passare sotto silenzio quelle parole gravi: “Lo dico con grande onestà. Ho voluto Cristina, mi piace la sua personalità, il suo modo di fare, ma ho visto qualcosa che non mi è piaciuto. Quello che non mi è piaciuto è che, non so con chi stessi parlando, ma ad un certo punto avete cominciato litigare e hai cominciato a infilzare una serie di insulti, parole negative, aggettivi negativi, hai usato la parola “mongoloide”. Questa cosa non mi è piaciuta e secondo me devi chiedere scusa perché mi ha dato tremendamente fastidio”.

GF Vip, Cristina Quaranta infatuata per un Vippone/ La Rossetti: "Fa la figh*tta..."

All’inizio Cristina Quaranta ha negato di aver usato quell’aggettivo ma poi si è scusata. A quel punto Alfonso Signorini ha rincarato la dose e ha aggiunto: “Non si può a cinquant’anni cadere ancora in queste cose tremende, non si può e non si deve”. Nikita Pelizon e Cristina Quaranta si sono poi confrontate. Nikita è rimasta delusa del comportamento di Cristina e per il fatto che la donna non si fosse scusata: “A me piacerebbe avere una convivenza serena, mi farebbe piacere se fossimo tutti sereni. Non sapevo delle perdite di Cristina, sicuramente difficili da superare. Però ci tengo a dire che non è che mi ha chiesto scusa, nelle ultime giornate siamo state più mature”.

Cristina Quaranta eliminata dal Gf Vip/ "Mi spiace per l'applauso, quella parola..."

Cristina Quaranta è la seconda eliminata dal GF Vip: momenti top e flop

Cristina Quaranta è la seconda eliminata dal Grande Fratello Vip. Nella scorsa puntata, Cristina aveva commosso tutti quando aveva incontrato sua figlia e aveva raccontato del suo passato come cameriera. L’ex soubrette aveva ricevuto la visita della figlia Aurora, ma prima ha ripercorso con Alfonso Signorini una dolorosa vicenda sentimentale. Dopo un matrimonio felice durato oltre 10 anni con l’imprenditore Matteo De Stefani, padre di sua figlia, i due si sono separati consensualmente. Quaranta in seguito ha conosciuto un altro uomo, con il quale ha avuto una relazione di tre anni terminata tristemente.

Lutti Cristina Quaranta/ Morti padre, fratello e zia, poi il dramma della mamma: "Lutto anche in amore"

Ieri sera però Cristina Quaranta ha deluso il pubblico con la sfuriata a Nikita Pelizon. Subito dopo l’eliminazione infatti la Quaranta ha detto: “Mi dispiace molto. Mi spiace solo che quando hai detto il mio nome dallo studio c’è stato l’applauso perché credo di essere stata tra le più vere qui dentro e mi dispiace per l’uso della parola “mongoloide”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA