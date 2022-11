Cristina Quaranta, “Vorrei fare la tronista a Uomini e Donne”/ L’appello a Maria…

Cristina Quaranta si candida come tronista a Uomini e Donne Over

Cristina Quaranta nuova tronista di Uomini e Donne? La concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato un’interessante intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Cristina ha rivelato che le è dispiaciuto abbandonare la casa: “Avrei voluto continuare per altri due mesi. Mi interessavano molto le persone nuove che sono entrate. Per un mese mi sono disintossicata dal cellulare, non mi è mancato neanche un po’”. Cristina è ora pronta a trovare di nuovo l’amore. Dopo un matrimonio naufragato e una relazione finita male, l’ex volto di Non è la Rai ha fatto un appello a Maria De Filippi: “Potrei propormi a Maria De Filippi come tronista a Uomini e Donne Over. Magari anche con Wilma Goich visto che anche lei ha capito che il suo cuore è pronto a innamorarsi ancora”.

Cristina Quaranta ha poi parlato della decisione di abbandonare il mondo della televisione: “L’ultima apparizione importante è stata nel 2005 con l’Isola dei Famosi. Tre anni prima era nata mia figlia e mi sono voluta dedicare a lei. Dal 2007 ho iniziato a fare tutt’altro e ad un certo punto facevo tre lavori. Ho perso nove chili in un anno. Poi è arrivata la chiamata di Alfonso e ora che vado in studio una volta alla settimana mi sento un leone in gabbia”.

Cristina Quaranta al momento non è potuta tornare a lavorare nel suo ristorante. Per partecipare al Grande Fratello Vip ha dovuto prendere un’aspettativa di sei mesi non retribuita. La Quaranta potrà tornare però il 1 aprile. Nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Cristina ha spiegato come mai ha fatto questa scelta particolare: “Ho conosciuto Davide che gestisce il ristorante romano Un sacco bello. Aveva bisogno di una cassiera affidabile ma all’inizio ero titubante. Poi mi sono detta che non andavo a rubare e che era un lavoro onesto. Per cui ho iniziato in cassa, ma mi annoiavo a stare seduta e ho cominciato a servire ai tavoli. Adesso sono diventata la direttrice del ristorante e mi piace tantissimo”.

Cristina ha poi rivelato che molti clienti rimanevano stupiti ogni volta che la vedevano: “Persone della mia età si ricordavano di me a Non è la Rai. Tanti hanno apprezzato che mi sia rimboccata le maniche e mi sia rimessa in gioco con umiltà”, ha dichiarato. Cristina Quaranta è stata una delle concorrenti più discusse di questa edizione. All’inizio era molto amata dal pubblico ma alcuni suoi comportamenti eccessivi e fuori luogo hanno incrinato il gradimento.











