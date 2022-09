Cristina Quaranta vs Antonella Fiordelisi a Gf Vip/ “Prima donna, stai al tuo posto!”

Il Grande Fratello Vip è iniziato soltanto da una settimana, ma già si sono creati i primi dissidi: nel corso delle nomination palesi per le donne nella seconda puntata del reality show, Cristina Quaranta si è scagliata contro Antonella Fiordelisi. La lite si è scatenata nel momento in cui la conduttrice, per spiegare la sua votazione, ha ribadito di essere sempre stata coerente con se stessa e ha ricordato di avere preso le difese di Pamela Prati poco prima. Prima ancora di fare il suo nome, però, l’altra ha iniziato a parlarle bruscamente sopra.

È così che Cristina ha subito sbottato. “Mi lasci parlare? Invece di fare la prima donna, devi imparare a stare al tuo posto. Mi devi dare il tempo di parlare, non sai neanche chi sto nominando. Poi dopo puoi replicare”, queste le sue parole. Un discorso che ha trovato il consenso del pubblico, che l’ha applaudita sonoramente.

Cristina Quaranta vs Antonella Fiordelisi a Gf Vip: lo scontro

A interrompere lo scontro tra Cristina Quaranta e Antonella Fiordelisi durante le nomination della seconda puntata del Grande Fratello Vip ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini: “Lasciala parlare per favore!”, così è intervenuto. A quel punto la conduttrice ha potuto fare il suo nome, ormai scontato. “Avevo già intenzione di nominarla, poi nei giorni scorsi abbiamo parlato di più. Oggi è tornata a fare la prima donna e non mi sta bene. Devi parlare se ti viene data la parola”. L’altra ha provato a replicare, ma il discorso è stato troncato.

“Mi fa piacere vedere delle nomination sincere e non di circostanza”, ha commentato Alfonso Signorini prima di andare avanti con le votazioni. Anche Patrizia Rossetti, nella nomination successiva, ha però consigliato ad Antonella Fiordelisi di controllare la propria impulsività ed essere meno irruente.











