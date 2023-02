Cristina Quaranta vs Giaele De Donà: “Cameriere hanno dignità”/ “Carta di credito…”

Cristina Quaranta e Giaele De Donà si sono chiarite al Grande Fratello VIP. La ex Vippona, in occasione della scorsa puntata, aveva rivelato che il marito dell’influencer, Brad, era stato con alcune donne al suo ristorante. Inoltre, la aveva avvertito in merito al suo allontanamento da lei, invitandola a dimenticare il PIN della sua carta di credito. Alfonso Signorini ha chiamato la ventiquattrenne in studio, poi ha precisato che la cena di cui si era parlato in precedenza è avvenuta alla fine di novembre – e non di recente – a Milano come è stato comunicato dal team di legali del diretto interessato.

Bradford Beck, che lavoro fa il marito di Giaele De Donà?/ Signorini: "Delicato, non viene al GF Vip"

“La frase sulla carta di credito era una provocazione. Ho sbagliato, ma era una battuta derivante dal fatto che hai sempre detto di avere sposato un uomo benestante. Non hai ancora fatto nulla nella vita, sei giovane”, ha affermato Cristina Quaranta. “Ho un brand di abbigliamento, mi do da fare. Sono stata fortunata. La frase sulla carta di credito non era una battuta. Io non ho contatti con l’esterno da cinque mesi, sai quanto è dura. Non è bello che tu essendo molto più grande di me, insinui determinate cose. Io sono stata male, è stata una cattiveria”, ha replicato Giaele De Donà.

Giaele De Donà, due di picche da Andrea Maestrelli: "Non mi considera"/ Lui: "Qua per darle affetto, ma..."

Cristina Quaranta vs Giaele De Donà: “Cameriere hanno dignità”. Il botta e risposta

Dopo le affermazioni di Cristina Quaranta su Brad, in settimana Giaele De Donà si era tra l’altro sfogata e aveva ricevuto un aereo del fratello che la rassicurava sulla fedeltà del marito. L’influencer aveva reagito con soddisfazione, affermando che per ripicca sarebbe andata nel ristorante della ex concorrente del Grande Fratello VIP per farsi servire. “Tu hai detto una cosa grave, hai offeso l’intera categoria delle cameriere. Io dopo la mia avventura nella casa sono tornata a farlo perché mi piace stare a contatto con le persone e servire ai tavoli. Io ti invito nel mio ristorante, te la offro la cena. Ho una dignità. Tutto ciò che ho avuto me lo sono costruita, non dipendo da nessuno. La carta di credito ce l’ho anch’io”, ha replicato la ex Vippona.

Antonino Spinalbese lascia il GF Vip?/ Giaele lo sbugiarda: "Lo dici da 4 mesi ma..."

La ventiquattrenne da parte sua ha ammesso di avere sbagliato. “La frase sulla cameriera è stata una battuta uscita male, me ne sono pentita subito e mi scuso”, ha affermato. A rassicurarla, alla fine del confronto, ci ha pensato anche Alfonso Signorini. “Brad non viene perché non vuole apparire pubblicamente, perché il suo lavoro glielo impedisce. Non ha nessun problema con sua moglie Giaele”, ha chiarito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA