Cristina Rivetti, Ginevra, Pietro Shapiro, ex moglie e figli Shel/ Il loro rapporto

Shel Shapiro ha raggiunto la notorietà come cantante grazie a brani “Bisogna saper perdere” e “Un angelo blu“, mentre ha cercato di tenere il più possibile lontana dalle luci dei riflettori la sua vita privata. Le donne più importanti per lui sono state due, Maria Lina Carreri, detta Mariolina, e Cristina Rivetti. Ancora oggi l’artista non riesce a perdonarsi per non avere compreso il momento difficile che stava vivendo la prima, arrivata a suicidarsi nel garage di casa sua.

Shel Shapiro/ “Mia Martini? Sorella e amante: con lei una storia artistica”

Dal legame con la seconda sono nati due figli, i gemelli Pietro e Ginevra. Questo rapporto era stato determinante proprio perché lo aveva aiutato a ritrovare la serenità, ma nel 1997 i due hanno deciso di divorziare.

Cristina Rivetti e l’amore con Shel Shapiro: perché è finita

Il matrimonio tra Cristina Rivetti e Shel Shapiro è stato celebrato poco tempo dopo la scomparsa della prima moglie di lui. Grazie a questo amore il cantante sembrava avere ritrovato la voglia di vivere, che aveva perso a causa della tragedia che lo aveva colpito. Anche questo rapporto, nonostante la nascita di due figli si è concluso. I due hanno cercato di mantenere buoni rapporti per poter crescere serenamente i loro gemelli ma, come spesso capita in questi casi, nell’artista è rimasto un senso di fallimento.

VALERIA FABRIZI E GIORDANO FILIPPO, BALLANDO CON LE STELLE/ “Andrò in depressione…”

L’artista sta facendo il possibile affinché i suoi ragazzi abbiano vadano d’accordo, nonostante siano nati da madri diverse.

LEGGI ANCHE:

Maria Lina Carreri, moglie suicida di Shel Shapiro e Malindi/ Il loro rapporto

© RIPRODUZIONE RISERVATA