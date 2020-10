Cristina Roncalli “Favoloso? Lo denuncio”/ “Mi ha pure ricattata”. E difende Fredella

Continua a far discutere la lite tra Luigi Mario Favoloso e Francesco Fredella nella puntata di ieri a Pomeriggio 5. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha accusato il giornalista di aver scritto un articolo su Cristina Roncalli, definendola l’amante di Favoloso per sei mesi. Lo scontro è stato seguito dalla donna, che ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui spiega che quello che è successo ieri nel programma di Barbara D’Urso è “molto sgradevole”. Inoltre, ha aggiunto di non aver apprezzato il fatto che la conduttrice abbia “fatto scivolare la cosa”. Quindi, si è scagliata contro Favoloso, “che di FAVOLOSO ha ben poco”. Cristina Roncalli ha smentito la versione data: “Sa benissimo che abbiano tutte le prove che dimostrano il contrario!”. E quindi ha assicurato di volersi far valere: “Se fino ad ora non ti ho querelato, sappi che ho già messo un avvocato e non finisce qui”. Nel post ripropone anche il video in cui Favoloso e Fredella si scontrano, col giornalista che smentisce di aver trattato la vicenda in un articolo. Nelle Instagram Stories, invece, ha ribadito l’intenzione di sporgere denuncia per diffamazione a mezzo tv.

CRISTINA RONCALLI: “FAVOLOSO MI HA INSULTATA E RICATTATA”

“Ha frequentato casa mia per mesi e non certo per guardarmi in faccia, e nel frattempo mi giurava di lasciare Nina che ad oggi stimo e mi sono chiarita”. Cristina Roncalli conferma dunque di essere stata l’amante di Luigi Mario Favoloso quando questi stava con Nina Moric. “Rinnegare un passato lo trovo proprio di basso profilo e offensivo, le cose che ha detto mi hanno ferita nel profondo”. Cristina Roncalli è pronta a passare al contrattacco: “Dici di non conoscermi? E le prove che ho da sempre? Non ti è convenuto fare questo scivolone caro Favoloso splendido o come ti chiami”. E poi ha mandato un messaggio a Barbara D’Urso: “Non sono stata difesa dalla trasmissione mi auguro che Barbara non abbia sentito come sono stata etichettata dal signore in questione con Nome e Cognome!”. Infine, ha preso le difese di Francesco Fredella: “Voglio confermare che non sono mai stati scritti titoli che dichiara il signor Favoloso ma molto più eleganti e cortesi! E non da @francescofredella ma l’ultimo articolo è stato scritto da una persona che stimo moltissimo che è @alessi.giornalista quindi prima di parlare informati bene!”.

Nelle Instagram Stories ha chiesto poi diritto di replica: “Lo pretendo perché mi ha insultata. Sa benissimo che ha avuto una storia con me per tanti mesi, tradendo Nina Moric. Chiedo a Pomeriggio 5 di darmi diritto di replica, perché devo difendermi”. E conclude con un’altra rivelazione: “Sono stata insultata anche in privato, ricattata e minacciata. Ora la verità deve venire fuori. Ora è arrivato il momento di farti fare una grande figura di m..a”. Clicca qui per il post pubblicato su Instagram.



