Cristina Rossi, moglie e figlie Elio Fiorucci/ “L’amore salverà il mondo”

Cristina Rossi, Ersilia, Augusta ed Erica sono rispettivamente moglie e figlie di Elio Fiorucci, lo stilista tra i più grandi innovatori del Made in Italy nel mondo. Lo stilista, famoso e conosciuto in tutto il mondo al punto che Lady Diana chiese di poter indossare dei suo jeans, è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e familiare. Lo stilista è stato sposato con Cristina Rossi; un matrimonio felice e suggellato anche dalla nascita di tre splendide figlie Ersilia, Augusta ed Erica Fiorucci. Le donne sono sempre state importanti nella vita dello stilista: dall’apertura del primo negozio fino al grande successo nel mondo. A rivelarlo è stato proprio Fiorucci in una delle sue ultime interviste rilasciate a Il Fatto Quotidiano: “nella moda ci sono state tante donne straordinarie, partendo da Chanel, a modo suo una vera rivoluzionaria. Tanti sono gli esempi delle donne che si sono distinte per la loro audacia, per il loro pensiero, per la loro creatività: donne coraggiose, come Vivienne Westwood, Maripol, la stessa Miuccia Prada. Donne che spesso devono lottare, rischiando più degli uomini”.

Elio Fiorucci, il ricordo della sorella Floria

Amato e “corteggiato” da grandi dive del mondo dello star system, Elio Fiorucci è stato senza alcun dubbio tra i più grandi innovatori della moda italiana. Dall’apertura del primo negozio nel 1963 in Galleria Passarella a Milano fino al successo mondiale con la collezione “Love Therapy” che la sorella racconta così dalle pagine di Amica.it: “Love Therapy è nata dalla voglia di diffondere emozioni e messaggi d’amore e, nonostante Elio non ci sia più, continuiamo a creare oggetti speciali, fatti con amore, nel rispetto degli animali e della natura tutta”. Proprio la sorella Floria ricorda come l’incontro con grandi star, personaggi e celebrity dello star system fossero dei momenti di grande ispirazione per il fratello: “per Elio erano un’occasione per arricchirsi e per conoscere. Grafici, artisti, stilisti si proponevano direttamente a lui, perché sapevano che non aveva né pregiudizi né filtri. Soprattutto, comunicava una senso di libertà assoluta”. “L’amore salverà il mondo” era la frase preferita dallo stilista milanese.



