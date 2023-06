Cristina Scuccia al Grande Fratello Vip dopo l’Isola dei Famosi?/ La risposta dell’ex suora spiazza

Cristina Scuccia concorrente del Grande Fratello Vip?

Con l‘Isola dei Famosi 2023 verso il gran finale (l’ultima puntata andrà in onda lunedì 19 giugno, ndr), comincia a scaldare i motori il Grande Fratello Vip che tornerà ufficialmente in onda a settembre e che, secondo indiscrezioni, dovrebbe avere un cast misto tra personaggi noti e persone sconosciute scovate nel corso dei casting. Da ciò che si evince dai vari rumors, sembra che nella casa di Cinecittà, a settembre, non ci saranno personaggi diventati noti grazie ai social. Niente influencer, dunque, per fare spazio a personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i nomi accostati al reality show condotto da Alfonso Signorini spunta anche quello di Cristina Scuccia, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi.

Dopo aver abbandonato l’abito religioso, l’ex suora ha deciso di mettersi in gioco partecipando all’Isola, ma cosa farebbe se dovesse arrivare la proposta di diventare una concorrente del Grande Fratello Vip? Accetterebbe di trascorrere mesi nella casa di Cinecittà ripresa dalle telecamere 24 ore su 24? A rispondere a tali domande è stata la stessa Scuccia.

Cristina Scuccia sul Grande Fratello Vip

Gian Maria Sainato, in vista della semifinale e della finalissima dell’Isola dei Famosi 2023, parlando con i compagni d’avventura, ha ammesso che entrerebbe volentieri nella casa del Grande Fratello Vip considerando il reality un programma interessante. Sainato, poi, curioso di scoprire cosa farebbero gli altri concorrenti di fronte ad un’eventuale proposta, ha rivolto la fatidica domanda a Cristina Scuccia: l’ex suora accetterebbe di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà?

“Io al GF? No io basta con i reality, ho già dato con questo. Ho fatto L’Isola dei Famosi e mi basta, no io non lo farei il Grande Fratello sono sincera“, le parole di Cristina che esclude così di poter partecipare ad un altro reality.

