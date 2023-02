Cristina Scuccia all’Isola dei famosi 2023/ Nel cast Cecchi Paone con il compagno

Isola dei Famosi 2023: Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini

Subito dopo la conclusione del Grande Fratello Vip 7 partirà la nuova edizione dell’Isola dei famosi 2023, condotta da Ilary Blasi. L’inizio del reality show è previsto per il 17 aprile. Nei giorni scorsi Tv Blog ha parlato della possibile partecipazione di Pamela Camassa, con trattative in corso. Per la showgirl sarebbe un ritorno in televisione, dopo un periodo di stop. La sua ultima apparizione in tv risale al 2019 quando, insieme al suo storico compagno Filippo Bisciglia, partecipò e vinse Amici Celebrities, spin-off del talent show condotto da Maria De Filippi.

Isola dei famosi 2023, chi sono i concorrenti?/ Alessandro Cecchi Paone con...

Ma in queste ore, sempre Tv Blog, ha fatto il nome di altri due possibili concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi. Si tratta della coppia formata da Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini. Per il divulgatore scientifico si tratterebbe della terza volta avendo già partecipato al reality show nel 2007 e nel 2012.

Cristina Scuccia "Papa Francesco? Capirebbe mia rinuncia al velo"/ "Vorrei parlargli"

Cristina Scuccia all’Isola dei famosi 2023

Ma non è tutti, stando a quanto anticipato da Tv Blog, anche Cristina Scuccia sarà concorrente dell’edizione numero 17 dell’Isola dei famosi. Ricordiamo che dopo aver vinto The voice of Italy 2014 nella squadra di J-Ax, allora nelle vesti di suora, Cristina ha da poco rivelato di aver lasciato l’abito monacale e di vivere in Spagna dove lavora come cameriera. La nuova edizione dell’Isola di famosi 2023 sarà condotta da Ilary Blasi, ma ci sarà un cambio per quanto riguarda gli opinionisti. A commentare le vicende dei naufraghi è stata confermata Vladimir Luxuria. Mentre al posto di Nicola Savino ci sarà Enrico Papi. Ricordiamo che, come anticipato da TvBlog, L’Isola dei famosi avrà dieci puntate tutte previste al lunedì sera, senza nessun raddoppio in settimana. Nelle prossime settimana verrà definito ulteriormente il cast dei protagonisti.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Cecchi Paone vs cartomante Joss: "Futuro non esiste!"/ "Leggiamo energie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA