Cristina Scuccia e il nuovo look: come è oggi l’ex suora

Da suora a suora concorrente di The Voice, passando per la nuova vita da donna senza abito, oggi Cristina Scuccia è una donna che ha messo se stessa al centro e le proprie passioni, l’abbiamo vista negli ultimi anni come coach nella trasmissione Mediaset condotta da Gerry Scotti, Io Canto, ma anche come naufraga all’Isola dei famosi. E l’abbiamo vista cambiare look svariate volte, ma le foto postate nelle ultime ore dall’ex suora lasciano intendere dei nuovi cambiamenti rispetto al passato. Il nuovo look dell’ex suora sembra aver convinto proprio tutti.

“Bellissima“, esclama qualcuno e “Fantastica“, dice un altro fan. Insomma, questo cambiamento sembra avere convinto proprio tutti e la nuova versione di Cristina Scuccia sembra proprio piacere al pubblico. E vedremo se presto l’ex suora e concorrente di The Voice deciderà di tornare sul piccolo schermo con qualche nuova avventura, in particolare dalle parti di Mediaset dove sembrano nutrire una certa fiducia e stima nei suoi confronti.

Cristina Scuccia ammette: “Nella mia vita ho fatto tante scelte radicali”

Per l’ex suora è tempo di ripartenza, una parola che non l’ha mai spaventata nel corso degli anni. Cristina Scuccia, infatti, in passato ha raccontato la sua voglia di cambiamento e tutte quelle volte che nel corso della sua vita sia è rimessa in gioco con grande coraggio:

“Il lockdown è stato il momento decisivo, il momento in cui ho sentito che dovevo fare i conti con me stessa. Bisogna avere coraggio guardarsi allo specchio e dirsi la verità, più che altro perché essere coerenti con noi stessi è un’esperienza tosta. Ho sempre fatto scelte radicali”.

