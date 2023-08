Cristina Scuccia cambia look e scatena le critiche/ “Basta eccessi, torna ad essere te stessa”: le foto

Cristina Scuccia si mostra su Instagram con un nuovo e appariscente look che scatena però le critiche

Grazie all’avventura a L’Isola dei Famosi 2023, Cristina Scuccia si è fatta conoscere dal pubblico non solo come ‘ex suora’ ma anche come persona. Motivo per il quale, quando si è parlato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, molti si sono detti felici di rivederla. Pare tuttavia che questa possibilità sia sfumata. Cristina intanto è tornata attiva sui social e proprio di recente ha pubblicato una foto che ha scatenato una serie di critiche.

Scuccia si è infatti mostrata in un look tutto nuovo: lunghe treccine bionde in un acconciatura dallo stile afro. Uno stravolgimento per l’ex suora, che a corredo degli scatti ha citato Gaudì: “L’originalità consiste nel ritorno all’origine; quindi, originale è ciò che ritorna alla semplicità delle prime soluzioni”. Peccato però che molti utenti non abbiano gradito.

Cristina Scuccia, fiume di critiche: “Torna la persona semplice che eri”

Tra i tanti commenti negativi scaturiti dagli scatti postati da Cristina Scuccia che mostrano il suo nuovo look. “Ti preferivo prima ….semplice …..così non mi piaci torna ad essere te stessa gli eccessi non vanno mai bene ! Il mio pensiero”, ha scritto una utente; e chi, ancor più critico, ha aggiunto: “[…] apprezzo il tuo cambiamento, e riconosco sei una bella persona, ma passare dà un lato al lato opposto pieno di eccessi, come l’esasperazione della persona al punto di essere in primo piano, non si scontra con i tuoi principi che continui a esprimere? Se una persona taglia con quello che è il suo passato ci sta…ma dire di mantenere i principi mettendosi in mostra , secondo me è marketing….stai sfruttando l’onda….per carità fai bene, ma non fare la moralista perché coincide con quello che fai.”

