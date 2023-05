Cristina Scuccia choc all’Isola dei Famosi/ “Ecco cosa ho fatto uscita dal convento”

Cristina Scuccia e il racconto sulla vita dopo il convento: le sue parole

Cristina Scuccia è senza dubbio una delle protagoniste più interessanti dell’Isola dei Famosi 2023. Nel corso della sua esperienza l’ex suora vincitrice di The Voice 2014, sta raccontando sempre più dettagli riguardo la sua vita dopo aver lasciato il convento.

“La prima cosa che ho fatto è stata quella di prendere la macchina e percorrere chilometri e chilometri da Milano in Sicilia. Io ero felicissima perché per me i chilometri erano respiro. Poi, subito dopo ho fatto un viaggio a Barcellona dove ho percorso chilometri in bici” ha raccontato Cristina Scuccia in Honduras. E ancora: “L’aria che mi veniva addosso era qualcosa di magnifico. Io ho capito che il convento non era il il mio posto e questo mi ha fatto perdere completamente” ha concluso la naufraga che è felice di mettersi in gioco nel reality condotto di Ilary Blasi.

Cristina Scuccia racconta il motivo per cui è diventata suora: la confessione

In confidenza a Pamela Camassa, Cristina Scuccia ha svelato i motivi che l’hanno spinta a prendere i voti e diventare suora: “Quando io per la prima volta ho visto tutte quelle suore, perché in me è successo così che si è svegliato questo desiderio, io ho detto: ‘Forse allora c’è un posto per me nel mondo’, perché io ho sempre questo vuoto dentro, che mi sento che devo trovare un posto nel mondo. Se ce l’ho ancora? Sì, ancora un po’ ce l’ho. Pian piano sto riempiendo questo vuoto però ancora devo capire qual è il mio posto”.

La naufraga ora ha solo un obiettivo, la ricerca della felicità: “Io penso che siamo sempre spinti dalla ricerca della felicità. Io credo molto in questa cosa. È solo che la felicità è un obiettivo troppo alto, che però non è qualcosa che passa, è qualcosa che deve durare nel tempo. È fatta di piccoli frammenti di vita vissuti pienamente, e quindi per questo è più faticoso il percorso verso la felicità”.











