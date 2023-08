Cristina Scuccia concorrente del Grande Fratello 2023?/ La verità nelle parole dell’ex naufraga

Cristina Scuccia: dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello?

Il Grande Fratello 2023 aprirà ufficialmente i battenti dall’11 settembre. Finora, l’unica certezza è la presenza di Alfonso Signorini alla conduzione e di Cesara Buonamici come opinionista unica. Il cast dei concorrenti, invece, è ancora top secret. Nella casa ci saranno sia concorrenti vip che nip per i quali sono ancora in programma altri casting. Tuttavia, sul web, continuano a circolare nomi e tra i concorrenti vip potrebbe esserci anche Cristina Scuccia. Il nome dell’ex suora, infatti, è stato accostato al reality show condotto da Alfonso Signorini dopo le voci che la vorrebbero fuori da Tale e Quale show 2023.

Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi 2023 dove ha raccontato la propria storia e la scelta di lasciare la vita religiosa, la Scuccia rinuncerà a Tale e Quale Show per diventare un’inquilina della casa del Grande Fratello?

Le parole di Cristina Scuccia

Dopo i rumors che vorrebbero Cristina Scuccia al Grande Fratello 2023 tornano a galla le dichiarazioni della stessa ex suora all’Isola dei Famosi 2023. Durante una chiacchierata con Gianmaria Sainato aveva spiegato di non voler partecipare ad altri reality dopo l’Isola.

“Se farei mai il Grande Fratello Vip? Ti dico di no, sono onesta, non ci andrei, basta con i reality. Ho fatto questo e mi ritengo soddisfatta. Ho partecipato a questa Isola dei Famosi e mi fermo qui. No, ti dico che non lo farei il Grande Fratello, sono onesta. Però capisco il tuo pensiero”, le parole della Scuccia durante la permanenza in Honduras.

