Cristina Scuccia è fidanzata?/ “Aver liberato questo amore, mi sono tolta una corazza. Mai vergognarsi”

Cristina Scuccia ha un fidanzato? Dopo l’importante decisione di lasciare il velo, la ex Suor Cristina di The Voice ha deciso di rimettersi in gioco partecipando all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Un percorso importante quello intrapreso dalla cantante che proprio in Honduras si è sbottonata sulla sua vita privata e sentimentale rivelando di avere una persona nella sua vita. Da quel momento diversi rumors e indiscrezioni sono iniziati sul possibile fidanzato di Cristina Scuccia che tutti ricordano come Suor Cristina di The Voice. Dopo aver addio ai veli, la cantante ha lasciato l’Italia e si è trasferita in Spagna per iniziare una nuova vita. “Sono in una fase della mia vita in cui mi sto prendendo del tempo solo per me e me lo godo tutto” – ha detto la cantante che non ha mai pensato di abbandonare la musica.

Da vicino nessuno è normale, 1a puntata/ Diretta e ospiti: da Tananai a Cassano nello show di Cattelan

Certo, non sono mancati dei momenti di grande difficoltà, complici anche i due anni di stop causa Covid, ma la musica resta la sua priorità. “Io, la musica, la famiglia e gli amici, credo ci siano delle tappe e un amore… arriverà” – ha detto la cantante che all’Isola dei Famosi ha rivelato di avere nella sua vita un “bocciolo che va preservato”. Di chi si tratta?

Chi è Benedetta Caretta/ "Dopo Io Canto mi piacerebbe duettare con Calcutta, Elisa e Cesare Cremonini"

Cristina Scuccia ha un fidanzato o una fidanzata? I rumors non si fermano online

Dopo aver lasciato i veli, Cristina Scuccia ha un amore? Secondo la ben informata Deianira Marzano, l’esperta di gossip, ex Suor Cristina è fidanzata e innamorata. Non è dato sapere chi sia il fidanzato, anche se voci di corridoio parlano di una donna. Voci non smentite dalla cantante che, durante la sua partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi, ha parlato della presenza nella sua vita di una persona senza mai specificare se si tratti di un uomo o una donna. Per questo motivo è iniziata a circolare l’indiscrezione che la ex Suor Cristina sia fidanzata con una donna, anche se ad oggi nessuno ha confermato.

Cristina Scuccia perchè ha lasciato il velo?/ La cantante: "c’è stato un cambiamento mio interiore"

“Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza” – ha raccontato la ex Suor Cristina che si è sbottonata parlando della sua vita privata e sentimentale. “Avevo paura d’essere sbagliata” – ha aggiunto Cristina Scuccia che finalmente ha deciso di vivere la sua vita precisando – “sento gli occhi addosso degli altri, ma loro non vivono la nostra vita. Non bisogna vergognarsi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA